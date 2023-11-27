Kilo almanın kilo vermekten daha zor olduğunu biliyor musunuz? Kilo almanın ve kilo vermenin temel matematiği aslında aynıdır. Bazı bireyler çok yemesine rağmen kilo alamazken bazı bireylerde durum tam tersi olabiliyor. Peki bunun nedenleri ne olabilir?

Kilo almanın kilo vermekten daha zor olduğunu biliyor musunuz?

Kilo almanın ve kilo vermenin temel matematiği aslında aynıdır. Bazı bireyler çok yemesine rağmen kilo alamazken bazı bireylerde durum tam tersi olabiliyor. Peki bunun nedenleri ne olabilir?

Vücut Tipiniz Kilo Almanıza Engel Oluyor Olabilir

Vücut tipinizle ilgili bilgi sahibi olanız kilo verme veya kilo almada size fayda sağlar. Vücut tipinize göre beslenme programı ve egzersiz programlarınızı planlayabilirsiniz. Peki nedir bu vücut tipleri? Gelin birlikte bakalım.

1- Endomorf Vücut Tipi

Daha düşük kas hacmi, yüksek vücut yağı görülen endomorf vücut tipine sahipseniz muhtemelen kilo vermek istiyorsunuz. Ancak endomorf vücut tipine sahip bireylerin metabolizma hızı oldukça yavaş olduğunuzdan kilo alımına daha duyarlılardır.

2- Mezomorf Vücut Tipi

Daha rahat şekilde kas kazanılan bir vücut tipi olan mezomorf vücut tipi, daha rahat kilo verebilme eğiliminde ve yemek konusunda çok fazla sıkıntı yaşanmayan bir vücut tipidir. Ancak rahat bir şekilde kilo verdiğiniz gibi çok rahat bir şekilde de kilo alımı yaşanabilir.

3- Ektomorf Vücut Tipi

Uzun boylu ve zayıf bir görünüme sahip olunulan ektomorf vücut tipinde genellikle kas kütlesi bu vücut tipi için azdır. Eğer bu tip bir vücuda sahipseniz egzersiz ve beslenmenize dikkat etseniz dahi kilo kazanımı ve kas kazanımında zorluk yaşayabilirsiniz. Ancak doğru beslenme programı ve egzersizle kilo alımı sağlanabilir.

Neden Kilo Alamıyorum?

Eğer yediklerinize dikkat etmenize rağmen kilo alamıyorsanız bunun nedenlerinden biri yüksek kas kütlesine sahip olmanız olabilir. Eğer ihtiyacınız kadar besin tüketiyor ancak buna rağmen kilo alamıyorsanız altta yatan sebepler sorgulanmalı ve sağlık kontrollerinizi yaptırmalısınız.

Kilo Almak İçin Ne Yapmalıyım?

Kilo almak istiyorsanız aldığınız enerjinin harcanan enerjiden daha fazla olması gerekmektedir. Düzenli ve disiplinli beslenmeli, sağlıklı bir şekilde kilo almak için haftada 2-3 kez ağırlık antrenmanı yaparak kas hacminizi arttırabilirsiniz.

Sağlıklı Kilo Almak İçin Hangi Besinleri Tüketmeliyim?

1- Yağlı Tohumlar

2- Taze ve kuru Meyveler

3- Yağlı tohumlar

4- Avokado

5- Yumurta

6- Süt ve süt ürünleri

7- Balık

8- Tam tahıllar

9- Ölçülü tüketilen kilo aldırıcı doğal besinler (doğal fındık ezmesi, doğal pekmez, tahin, zeytinyağı, susam, ev yapımı şekersiz reçel veya marmelat, doğal zeytinler vb.)