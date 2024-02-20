Tatlı şeylerin insanı daha mutlu ettiği doğru. Hatta yeme fikri bile bizi mutlu edebiliyor. Hiçbir danışanıma da tatlıyı yasaklamıyorum ancak her şeyde olduğu gibi dengeyi sağlamak oldukça önemli.

Tatlı yemenin sıklığı, tatlının içerisindeki şekerin çeşidi ve miktarı arttıkça aktivitesiz bir yaşamda ne yazık ki sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Uzun süre tatlı yemediğinizde hiç aklınıza gelmez ama bazen öyle günler ve zamanlar olur ki tatlı yemeden rahat edemezseniz. Bu durum birkaç sebepten kaynaklı olabilir.

1- Psikolojik olarak tatlı tüketmenin sizi daha mutlu ettiğine inanıyor olabilirsiniz.

2- Tatlı yemek alışkanlık haline gelmiş olabilir. Damak tadınızı o şekilde geliştirmiş olabilirsiniz.

3- İnsülin ile ilgili bir problem yaşıyor olabilirsiniz. Kan şekeri dengesizliğinden dolayı canınız tatlı istiyor olabilir.

Sağlıksız şeker kaynakları ile yapılan tatlı tüketimi arttıkça birçok sağlık sorunu da beraberinde geliyor. Peki bu sağlık sorunları neler?

1- Aşırı şeker tüketimi ciltte yağlanmaya neden olur. Akne veya yağlı sivilce oluşumunu sağlar. Şekerli besinleri sık ve yüksek miktarda tüketmek androjen üretimi ve cildin yağ dokusunun artışını sağlar. Bu da akne oluşumunun temel sebebidir.

2- Günde alınması gereken şeker miktarının üzerinde şeker alımı kanda ürik asidin yükselmesine neden olur. Ürik asit böbreklerde birikir. Fazla şeker hem böbrek taşlarından ürat taşı hem de gut oluşumu için bir risktir.

3- Büyük bir porsiyon tatlı tüketildiğinde kanda olduğu gibi beyinde hızla glikoz artar. Beyinde normal seviyesinin üzerine çıkması bazı kişilerde beyin sisine neden olabilir. Hafıza kaybı oluşmasını tetikler.

4- Fazla tatlı tüketildiğinde vücutta ilk sinyal sürekli acıkma hissinin devam etmesi olur. Şekerli yiyecekler tat ve lezzet olarak insana haz verir ancak midede tokluk sağlamaz. Şeker tokluk sağlayan, açlığı engelleyen leptin hormonuna zarar verir ve kısmen de olsa leptine olumsuz etki yaratıp metabolizmamızı bozar.

5- Normalde glikoz ve basit şekerler bağışıklık sisteminin ve bağ dokusu oluşumu için gereklidir ve beyin-sinir sisteminin temel enerji kaynağıdır. Doğru miktarda tüketildiğinde hızlı bir şekilde enerjiye dönüşür. Fazla tüketilirse enerjiye dönüşmez ve adipoz dokuda yağ olarak depolanır. Bu nedenle 2-3 gün aşırı tatlı tüketimi kişinin en az 2-3 kg kadar almasını sağlayabilir.

CANINIZ TATLI İSTEDİĞİNDE EVDE KOLAYLIKLA YAPABİLECEĞİNİZ 5 NEFİS TARİF

1- ANTEP FISTIKLI DOĞAL ENERJİ TOPLARI

Malzemeler;

- 1 su bardağı kavrulmamış antep fıstığı içi

- 7 adet suda bekletilmiş yumuşamış kuru hurma

- Yarım su bardağı Hindistan cevizi

- 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

- Yarım su bardağı ay çekirdeği içi

Yapılışı;

Tüm malzemeler mutfak robotuna koyup, yumuşak kıvama gelinceye kadar çekin ve elle ceviz büyüklüğünde enerji topları halinde hazırlayın.

Afiyet olsun.

2- PİŞMEYEN GLUTENSİZ CHIA PUDİNG

Malzemeler;

- 1 çay bardağı chia tohumu

- 2 adet suda bekletilmiş yumuşamış kuru hurma

- 1 yemek kaşığı kakao

- 1 çay bardağı tam yağlı süt

- 1 avuç ceviz içi

- 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

Yapılışı;

Tüm malzemeler mutfak robotuna koyup, yumuşak kıvama gelinceye kadar çekin ve elle ceviz büyüklüğünde enerji topları halinde hazırlayın.

Afiyet olsun.

3- YULAF KURABİYE

Malzemeler;

- 1 adet yumurta akı

- 1 adet muz

- 1 su bardağı yulaf ezmesi

- 1 adet kabartma tozu

- İsteğe göre ceviz, badem, fındık

- Bitter çikolata veya damla (bitter) çikolata

- Üzeri için bitter çikolata

Yapılışı;

Yumurtanın akını biraz çırpıp kıvam aldıktan sonra muzu ekleyip ezin. Ardından yulaf ezmesini ve diğer malzemeleri ekleyin. Güzelce karıştırın ve şekil verin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Kurabiyeler piştikten sonra erittiğiniz bitter çikolatayı kurabiyelerin üzerine dökün.

Afiyet olsun.

4- ELMALI TARÇINLI TOP

Malzemeler;

-2 adet elma

-2 yemek kaşığı yulaf unu (yulafı rondodan geçirebilirsiniz.)

-1 tatlı kaşığı tarçın

-Üzeri için Hindistan cevizi veya antep fıstığı

Yapılışı;

Elmaları ister kabuklu ister kabuksuz rendeleyip, suyunu sıkın. Daha sonra yulaf ununu ve tarçını ekleyip iyice karıştırın. Elinizle şekil verdikten sonra üzerine Hindistan cevizi veya antep fıstığını dökün.

Afiyet olsun.

5- YULAFLI MEYVELİ BAR

Malzemeler;

-3 su bardağı yulaf ezmesi

-1 yemek kaşığı pekmez

-2 yemek kaşığı bal

-1 adet yumurta

-1 kase kuru çilek

-1 tatlı kaşığı tarçın

-1 kase yaban mersini

-1 avuç çiğ badem

-1 avuç çiğ fındık

- İsteğe göre kuru meyve

Yapılışı;

Yulaf ezmesini hafif iri kalacak şekilde robotta çektirin. Taze meyve kullanacaksanız, onları doğrayın. Kuru meyveleri hafifi iri kalacak şekilde robottan geçirin. Taze meyve kullanacaksanız doğrayın. Harcı yağlı kağıt serili dikdörtgen bir borcama dökün ve kaşıkla bastırın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıktıktan sonra 1 saat dinlendirin.

Afiyet olsun.

Her şeyde olduğu gibi dengeyi sağlamak oldukça önemli.

Sağlıklı Günler Dilerim…