Bugün 4 Mart Dünya Obezite Günü, insanların sağlıklı bir kiloya ulaşması, bu kiloyu koruması, uygun bir tedavi alması ve obezitenin getirdiği olumsuzlukları tersine çevirmesine yardımcı olacak çözümleri toplumda farkındalık yaratmayı amaçlayan bir gündür.

Obezite, dünyada ve ülkemizde giderek artan bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Günümüzde de ciddi problemlere yol açmaktadır.

Dünyada 1 milyardan fazla insanın mücadele ettiği obezitede Türkiye 200 ülke arasından erkeklerde 60., kadınlarda ise 42. Sırada!

Ülkemizde obezite kadınlarda %23,6, erkeklerde %16,8 oranlarında seyrediyor ve bu oranlarla Türkiye Avrupa’da 5. Sırada yer alıyor.

Araştırmalara göre Türkiye’de 2030 yılında 16 milyon kadının ve 11 milyon erkeğin obez olması bekleniyor.

Obezite sadece dış görünüşle ilgili bir hastalık değil beraberinde birçok hastalığa davetiye çıkartıyor.

Hipertansiyon, tip 2 diyabet, kalp damar hastalıkları, kas ve iskelet sistemi hastalıkları, uyku apnesi, bazı kanser türleri, solunum sistemi hastalıkları ve birçok hastalıkta obeziteye eşlik ediyor.

Obeziteyi tedavi ederek bu hastalıklardan da kendimizi korumuş oluyoruz.

Obeziteden korunmada hem yetişkinlerde hem de çocukluk çağında sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin yapılması oldukça önemli!

Peki Obeziteyi Önlemek İçin Ne Yapmalıyız?

Öncelikle asıl önemli olan Hızlı ağırlık kaybına neden olan popüler diyetler ve zayıflama ilaçları, zayıflama çayları tüketmeyin. Eğer kilo vermek veya kilonuzu korumak istiyorsanız bir diyetisyenden yardım alın. Hızlı kilo verdiren ve tek tip beslenmeye neden olan diyetlerin sağlıksız olduğunu unutmayın.

Yeterli, dengeli ve çeşitli beslenin. Paketli, hazır ve işlenmiş yiyecek ve içeceklerden kaçının.

Mutlaka egzersiz yapın ve bol su için.

Beslenmenizde sebze ve meyvelere mutlaka yer verin.

Süt ve süt ürünleri, et, yumurta, kuru baklagiller, meyve, sebze ve tahıl grubu besinleri önerilen miktarda tüketin.

Kızartma, kavurma gibi pişirme yöntemleri yerine haşlama, ızgara gibi yöntemleri tercih edin.

Aşırı yağlı, tuzlu ve şekerli besinlerden kaçının.

DİYETİSYEN ÖYKÜ TOKAT

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