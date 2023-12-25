Öncelikle yeni yılın size şimdiden huzur, bereket, mutluluk, şans ve sağlık getirmesi dileği ile…



2023’ün sonuna gelirken bu yıl kendi sağlığınız için neler yaptınız hiç düşündünüz mü? Yeni yılda sağlığınıza yatırım yapmaya ne dersiniz?



Yeni yılda sağlığınız için neler yapabilirsiniz birlikte bakalım…

1- Gıda Katkı Maddelerinden Uzak Durmalısınız

Araştırmalar gösteriyor ki gıda boyalarının uzun süre tüketilmesi bağırsak hastalıkları, Crohn hastalığı ve ülseratif kolit için potansiyel bir tetikleyici olabileceği görülmüş. Araştırmacılar bazı gıda boyalarının bağırsak sağlığına zarar verdiği ve iltihaplanmayı arttırdığını vurguluyor. Aynı zamanda gıda boyalarının doğrudan bağırsak bariyerini bozduğu ve bağırsakta bulunan serotonin hormonu üretimini arttırdığını ve sonrasında bağırsak mikrobiyotasını değiştirerek kolit duyarlılığının artmasına yol açtığı belirtiliyor. Bu gıda boyaları ilave şeker içeren tatlılarda, paketli gıdalarda, süt ürünlerinde, alkolsüz içeceklerde ve bazı tahıllarda yaygın olduğu görülüyor.

2- Karaciğer Sağlığınıza Dikkat!

Karaciğer sağlığınıza dikkat derken tabi ki de karaciğer yağlanmasından söz ediyorum. Normalde %10’un altında olması gereken karaciğer yağ oranının artması yağlı bir karaciğere sahip olduğunuzu gösteriyor. En sık sedanter (hareketsiz) ve obez bireylerde görülüyor. Karaciğer yağlanmasının tedavisinde yaşam tarzı değişiklikleri ve diyetin oldukça önemli bir rolü var. Sağlıklı yağları dengeli bir şekilde içeren diyetlerin karaciğer yağlanmasında oldukça önemli etkileri var. Akdeniz diyeti çoğu hastalıkta olduğu gibi karaciğer yağlanmasında da tedaviye yardımcı.

3- Kilo Alıp Verme Döngüsünden Çıkın

Kış aylarında kilo alan yaz aylarına doğru kilo vermeye çalışan biriyseniz bu durumdan çıkmalısınız. Sürekli kilo alıp veren insanların metabolizması yorulur ve kilolarını vermesi ilk defaya göre oldukça zorlaşacaktır. Vücut her 1 kg kas kaybında yaklaşık 3 kg su kaybeder ve bu durum ileriki zamanlarda büyük problemlere yol açabilir. Yapılan araştırmalarda kilo alıp verme döngüsünün önüne geçmek sağlıklı yaşlanmaya fayda sağlıyor.

4- Bağışıklığınızı Güçlendirin

Son zamanlarda hastalıkların arttı. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve düzenli egzersiz sizi hastalıkları hafif geçirmenizi ve hastalığınızın süresinin kısalması açısından oldukça önemlidir. Bitkisel besinler, içermiş oldukları antioksidanlar ile vücudunuzu hastalıklara karşı korur. Günlük almanız gereken 5 porsiyon meyve-sebze tüketimi C vitamini ihtiyacınızı karşılar. Tabi ki bağışıklığınızı arttıran tek bir diyet yok ancak bağışıklığı arttıran meyve ve sebzeler, kuru baklagiller, tam tahıllar, yağlı tohumlar gibi vitamin, mineral ve lif açısından zengin bir beslenme düzeni bağışıklığınızı güçlendirmeye destek olur.

Şimdiden İyi Yıllar…

Diyetisyen Öykü TOKAT

ESTHED’OR HEALTH & BEAUTY