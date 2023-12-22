Süper Lig'de 3 maçtır yenilmeyen Alanyaspor, 3-1'lik Beşiktaş galibiyetiyle düşme potasından çıktı ve moral buldu.

Fatih Tekke geldikten sonra istenen sonuçları alamayan Alanya'da saha sonuçları gelmeye başladı. Takım, Beşiktaş karşısında fiziksel olarak güçlü durdu. Son bölüme kadar skor beraberlikte kalınca futbolcuların direnci arttı ve akıl dolu bir ikinci gol geldi.

Oğuz Aydın'ın yükselen performansından önceki yazımda bahsetmiştim. Bu maçta özellikle ilk asistinde Nicolas Janvier'e verdiği soğukkanlı pas skoru getirdi. İkinci golde de yine asistle skora katkı verdi. 23 yaşındaki bu futbolcuyu dikkatli izleyiniz. Artan özgüveniyle daha önemli katkılar verecektir.

Alanyaspor, geçiş oyununu oturmaya başladı. Futbolcuların motivasyonu arttıkca sonuç gelecektir. Devre arasına girmeden takımın düşme potasında olmaması psikolojik olarak kritik. Fatih Tekke'nin ve oyuncu grubunun formuna bakarsak Alanyaspor, ilk 10'a girecektir diye tahmin ediyorum. Kapanıp geçiş ve hızlı ataklarla skor üretmek belki zor olmayacaktır ancak topa sahip olma tarafında da Fatih Tekke'nin etkin çözümler bulması gerekiyor. Süper Lig'de pek çok takım benzer oyunu oynuyor. Herkes birbirinin aynısı. Fark yaratmak için yetenekli futbolculara ufak dokunuşlar şart.

Alt sıralarda açıkçası çok kötü futbol oynayan takımlar var. Düşme adayı olarak gördüğüm takımlar arasında kesinlikle Alanyaspor yok.