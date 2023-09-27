Spor yazarı

Herkese merhaba. Bu sezon boyunca Alanyaspor başta olmak üzere futbol gündemine ilişkin önemli konuları Yedigün Haber sayfalarından sizlere aktaracağım. O nedenle kısaca kendimden bahsetmek isterim.

1990 Malatya doğumluyum. Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdikten sonra 2013 yılında spor medyasına giriş yaptım. O tarihten bu yana ana akım medyanın dijital tarafında spor editörlüğü yapıyorum. Futbola ilgim ve sevgim izlemekten ötesine geçiyor. Çocukken İstanbul sokaklarında başlayan futbol oynama tutkum, toprak ve taş zeminlerden, kum sahalara artarak devam etti. Hiçbir zaman çim sahada oynamasam da üniversiteye başlayınca ufak sağlık sorunları nedeniyle top oynamayı bıraktım ve izleme moduna geçtim.

Şu ana kadar amatörden, profesyonel liglere sayısız maçı yerinde izleyip takip ettim. Şimdilerde ise basın tribününde vakit buldukça maçları izliyorum. Elbette daha çok ekranlardan maç takibi yapıyoruz ve bu vesile ile Alanyaspor'u bu sezon daha yakından izleyeceğim. Futbol dışındaki branşlarda uzman olduğumu söyleyemem o nedenle en iyi bildiğim konuda sizlere paylaşımda bulunmak isterim.

Haftanın öne çıkan gelişmelerini yorumlayıp değerlendireceğim kısa ve öz içeriklerimle Yedigün Haber'de olacağım. Eleştiri ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden teşekkürler.