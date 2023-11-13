Süper Lig'de 10 puanla düşme hattına gerileyen Alanyaspor'da kötü gidişata Fatih Tekke de 'dur' diyemedi. Tekke yönetiminde Alanyaspor 2 maçta 2 yenilgi aldı.

Geçen sezon kısıtlı imkanlarla İstanbulspor'u ligde tutmayı başaran Fatih Tekke'nin Alanyaspor'u da yukarılara taşıması isteniyor ve bekleniyor. Farioli'nin topa sahip olma ve pasla çıkma oyununu Ömer Erdoğan'dan sonra Tekke de tercih etmeyerek geçiş futbolu üzerinde çalışıyor.

Süper Lig'de 3-4 takım dışında her kulüp geçiş ve kontratakla hücum ediyor. Burada fark yaratan durum ise futbolcu ve fizik kalite. Alt sıralardaki takımlardaki performansıyla dikkat çeken Fatih Tekke, milli arada takımı fiziksel olarak daha iyi hazırlayacaktır ancak şanssızlığı ilk maçta Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak olması.

Hücum hattının formsuzluğu ve üretken olamamasına savunmanın da yetersizliği eklenince Alanyaspor, son iki maçta gol atamadan 4 gol yiyerek sahadan hiç puan alamadı. Süper Lig'de özellikle bu sezon kadro derinliği ve kalitesi birbirine çok yakın takımlar var. 4-5 takım dışında bu konuda öne çıkan pek takım yok. O nedenle alt sıralardaki takımların birbiriyle mücadelesi çok daha zorlu geçecek. Ligin ilk devresi bitmeden Alanya'nın kendisini yukarıya atıp psikolojik olarak ilk 10'a oynaması gerekiyor. Aksi halde lig bitene kadar düşmeme mücadelesi içinde yer alabilir.

Fatih Tekke'yi bu iki maçta değerlendirmek yerine milli aradan sonraki 3-4 maça bakmak yerinde olacaktır. Alanya'nın yukarıda mı yoksa aşağıda mı mücadele edeceğini bu maçlarda göreceğiz.