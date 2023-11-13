Kilo Kaybetmek Uğruna Sağlığınızdan Olmayın

Kişilerin düştüğü en büyük yanlışlardan biri vücuda yeteri kadar karbonhidrat almamaktır. Kişiler diyete başladığında pilav, makarna, ekmek, mısır, patates gibi besinleri tamamen kesiyor ve kişilerin metabolizması için gerekli olan karbonhidratı glikojen deposu ve kandaki şeker bittiğinde vücut kas içerisindeki karbonhidrattan kullanmaya başlıyor. Bu yüzden kas kaybı ve beraberinde vücut su kaybediyor. Kişiler karbonhidratı kestiğinde tartıdaki sonucu gördüklerinde kilo verdiği yanılgısına düşer ancak gerçek olan vücudun kaybettiği kas ve sudur. YAĞ DEĞİL.

Aç Kal Hemen Zayıfla Metodu

Tartıda zayıfladığınızı görmek için 24 saat aç kalmak yeterli. Bu yöntemle vücut su kaybına uğruyor ve kaslar küçülüyor. Yağlar erimiyor. Aç kaldığınızda organizma kendisi için gereken enerjiyi almak için kasları enerjiye dönüştürüyor bu nedenle gün boyunca yemek yemeyen bir kişi kendini halsiz ve güçsüz hissediyor. Karbonhidrat almadan geçen 12 saatte tüm depolar boşalır, kan şekeri düşer, tatlı isteği olur, baş ağrısı olur, güçsüzlük artar ve iş verimi düşer.

Uzun Süre Yapılan Ketojenik Diyetler

Günlük diyetlerde 50 gramdan düşük karbonhidrat alımı (4 dilim ekmeğe eş değer) kanda keton cisimciklerinin artmasına neden olur. Buna ketozis denir. Normalde kanda keton cisimcikleri çok az bulunur. Yükselmeleri durumunda da hastalık tablosu ortaya çıkar.

Sağlık sorunları;

- Osteoporoz riski artar.

- Sıvı-elektrolit dengesizliği

- Kanda kolesterol ve lipit yükselebilir. Kalp damar hastalıkları riski oluşur.

- Kalp ritim bozukluğu, ölüm riski.

- Kanda ürik asit yükselebilir. Buna bağlı olarak gut hastalığı gelişebilir.

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Çok Düşük Kalorili Diyetler

Çok düşük kalorili diyetlerin yan etkileri;

- Baş ağrısı, konsantrasyon bozukluğu, yorgunluk, sinirlilik

- Bulantı, kabızlık

- Ritim bozukluğu, tansiyon düşüklüğü, safra ve böbrek taşı

- Adet düzensizlikleri

- Kuru cilt, saç dökülmesi, bazal metabolizma hızında azalma meydana gelir.

Enerji; haftada 1 kg ağırlık kaybı olacak şekilde düzenlenmeli.

Karbonhidrat; günlük alınan enerjinin %55-60’ını oluşturmalıdır. Karbonhidrat, ekmek ve tahıllar, kurubaklagiller, meyveler ve basit şekerlerden sağlanmalıdır. Bu besinler B grubu vitaminlerden aynı zamanda da posadan zengindir.

Protein; günlük alınan enerjinin %12-15’ini oluşturmalıdır. Proteinden zengin diyetlerde doymuş yağ alımı da artar. Çünkü proteinden zengin hayvansal kaynaklı besinler yüksek yağ içerir. Doymuş yağların fazla alımı da yüksek kolesterol ve kan yağlarıyla ilişkilidir.

Yağ; günlük alınan enerjinin %25-30’u sağlıklı yağlardan sağlanmalıdır. Sağlıklı yağlar tokluk hissi verir, A, D, E, K vitaminlerinin vücutta kullanılmalarını sağlar. Sağlıklı yağlar; yağlı tohumlar, avokado, zeytinyağı, yağlı balıklar, süt ürünleri vb. besinlerdir.

İdeal Kilo Nasıl Hesaplanmalı?

Önemli olan vücudundaki yağ oranıdır. Vücudunuzdaki kas ve su oranı ideal kilonuzu belirler.

Aynı kiloda 2 insana baktığınızda vücut yağ oranlarına göre çok büyük farklar görünür. Kas kütlesi bu yüzden çok önemlidir. Vücut yağ analizi cihazları ile bu oran görünebilir. Ölçüm sonucunda sadece vücuttaki toplam yağ miktarını değil olan yağın hangi bölgelerde dağılım gösterdiği de bir o kadar önemlidir. Karın bölgesinde depolanan yağ, kalp krizi riski, şeker hastalığı için oldukça tehlikelidir.

1 gram kas kaybı 2.7 gram su kaybı yaratır ve istenmeyen şekil bozuklukları oluşur. Kişi istediği fit görüntüyü elde edemez. Hem sağlıklı kilo verip hem de kas kütlesini arttırmak için mutlaka bir beslenme uzmanına aynı zamanda bir egzersiz uzmanıyla beraber çalışılmalı ve kişiye hangi aşamalardan geçeceği anlatılmalıdır.

Beslenmede tek bir yol herkes için geçerli olamaz ve uygulanamaz. Diyet kişiye özeldir. Bunu unutmayın!

· Beslenme bir bilim dalıdır ve ciddiyet gereklidir.

· Büyük hedefler yerine küçük ve gerçekçi hedefler kişiyi başarıyla götürür. Aksi halde hayal kırıklıkları kısır bir döngü yaratır.

· Stratejik bit plan ile değişime başlanılmalıdır.

· Yemek yemek vücut için ihtiyaçtır. Yemeğin esiri olmaya başladığınızda tehlike sinyalleri çalmaya başlar.

· Doğru beslenmeyi öğrenmeye çalışmalısınız.

Diyette En Sık Yapılan Hatalar?

· Ekmeğin kaldırılması

· Öğün atlamak

· Tek besin içeren diyetler

· Aç kalmak

· Popüler diyetler

· Laksatif/diüretik kullanımı

Diyet Yapın ANCAK

İhtiyacınız varsa diyet yapın. İhtiyacınız yoksa da sağlıklı beslenmeyi bir alışkanlık haline getirin. Tatlıyı seviyorsanız tatlıyı hayatınızdan çıkartmayın. Haftada 1-2 kez sütlü tatlıları tercih edebilirsiniz. Böylece diyetinize ve sağlıklı beslenmeye bağlı kalırsınız.

DİYET YAPARKEN KARBONHİDRATLARI CİDDİYE ALIN. Hayatınızdan ekmeği tamamen çıkartmayın. Beyaz ekmek yerine tam tahılları, pirinç yerine bulguru seçin.

Bazı vitamin-mineraller yağda emildiği için salatalarınızı yağsız yemeyin. Örneğin havuç salatasındaki A vitaminini alabilmeniz için yağa ihtiyacınız var. Bu nedenle salatalarınıza 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ilave edin.

Meyvelerini posa ihtiyacı nedeniyle kabuklarıyla yiyin ve çok iyi yıkayın.

UNUTMAYIN Kİ! Meyve, sebze, et fark etmeksizin fazla yediğiniz her besin vücudunuzda yağ deposuna dönüşür.