İnsan vücudunda fazlasıyla mikroorganizma bulunur ve bu mikroorganizmaların çoğu bağırsak içerisinde yaşar. Bağırsaktaki mikroorganizmaların denge içerisinde yaşaması insan sağlığı için oldukça önemlidir.

Probiyotikler doğru miktarda tüketildiğinde sağlığımıza olumlu katkılar sağlayan canlı mikroorganizmalardır. Bağırsak florasını düzenler, vücudumuzun kalori yakmasını ve enerji kullanımını düzene sokarak kilo vermemize de yardımcı olur.

Probiyotik ile Prebiyotik Arasındaki Fark Nedir?

Probiyotikler ve prebiyotikler aynı şey değildir. Probiyotikler insan vücudunda bulunan yararlı bakterilerdir. Prebiyotikler ise yiyeceklerle birlikte vücuda alınır ve sindirim sistemine katılmayan gıda bileşenleridir. Bu bileşenlerde vücut sisteminde bulunan probiyotiklerin sayısını ve aktivitesini arttırır.

Probiyotiklerin Faydaları Nelerdir?

Ağız, bağırsak, idrar yolu, deri, akciğer, vajinada yer alır. Probiyotiklerin vücutta üstlendiği başlıca görevler;

- Bağışıklık sistemini destekler.

- Yiyeceklerin sindirimine yardımcı olur.

- Vücutta sentezlenen vitaminlerin üretimine yardımcı olur.

- Bağırsakların duvarını oluşturan ve vücuda giren zararlı bakterilerin kana ulaşmasını engelleyen hücrelere yardım eder. Alınan ilaçların emilimini arttırır.

En İyi Probiyotikler Nelerdir?

Yoğurt, boza, kefir, turşu, peynir, ekşi mayalı ekmek gibi besinler probiyotikler açısından zenginlerdir.

En İyi Prebiyotikler Nelerdir?

Ahududu, armut, elma, karpuz, muz, yaban mersini, pazı, brokoli, ıspanak, enginar, kuşkonmaz, pırasa, arpa buğday, bulgur, yulaf ve süt ürünlerinde de bulunurlar.

Bağırsak Mikrobiyotasının Dengesinin Bozulduğu Nasıl Anlaşılır?

Bağırsak mikrobiyotasının dengesi oldukça hassastır. Yetersiz uyku, stres, kötü beslenme, sık ve uzun süreli antibiyotik kullanımı gibi pek çok dış etken bu dengeyi bozabilir. Bu bozulma hayat kalitesini önemli ölçüde düşürür. Bir sistemin bozulması diğer fonksiyonlarda da aksamalara neden olur.

Yararlı mikroorganizmaların azalması, gaz, şişkinlik, mide yanması, ishal veya kabızlık gibi sindirim sistemi problemlerinin yanı sıra cilt problemleri, hormon dengesinde problemler, alerji gibi problemleri de beraberinde getirebilir.

Vücuttaki yararlı mikroorganizmaların azaldığının bir diğer göstergesi de artan şeker ve basit karbonhidrat ihtiyacıdır. Ancak kişi daha fazla şeker ve basit karbonhidrat tüketmeye devam ederse bu denge daha da bozulur. Bağırsak mikrobiyotasında görülebilecek dengesizlikler obezite sorunlarına kadar yol açabilir. Vitamin mineral emilimindeki sorunlara bağlı olarak da kişilerde yorgunluk, halsizlik, egzama, alerjiler ve çeşitli yiyeceklere karşı gelişen intoleranslar gibi pek çok rahatsızlık da ortaya çıkabilir.

Probiyotik Takviyeleri Nasıl Seçilir?

Probiyotik takviyelerinin içinde yer alan mikroorganizmalar farklılık gösterir ve her biri farklı işleve sahiptir. Bu nedenle kişiler doğru bir probiyotik kullanımı için hekimlerine danışmalıdır.

Buna ek olarak probiyotik içeren takviyelerin kullanımı, takviyenin içeriğine ve hangi formda olduğuna göre değişiklik gösterebilir. Alınan takviyelerin mide asidinde bozulmaması ve bağırsaklara canlı bir şekilde ulaşarak etkinliğini göstermesi gerekmektedir.

Beslenmenize dikkat ederek gereksinim duyduğunuz takviyeyi kullanabilir ve vücudunuzun sağlıklı olmasına büyük bir katkıda bulunabilirsiniz.