Sağlıklı beslenme, kendinizi iyi hissetmek, daha enerjik olmak ve sağlıklı kalmak için ihtiyacınız olan besinleri almak demektir.

Sağlıklı beslenme, kendinizi iyi hissetmek, daha enerjik olmak ve sağlıklı kalmak için ihtiyacınız olan besinleri almak demektir. Sağlıklı beslenme ile hipertansiyon, diyabet, kanser, kalp-damar hastalıkları gibi hastalıkların önüne geçebilirsiniz. Peki sağlıklı, yeterli, dengeli ve çeşitli bir beslenme şekli yaratmak ve sürdürmek için ipuçları nelerdir?

1- Yeterli enerji alın.

Kalori alımınızı ve kalori harcamanızı dengede tutun. Bu da aldığınız enerji, harcadığınız enerjiden daha az olması anlamına gelmektedir. Enerji ihtiyacı boy, yaş, ağırlık, cinsiyet ve fiziksel aktivite durumuna göre kişiden kişiye değişmektedir.

2- Her besin grubunu tüketin. Öğünleriniz çeşitli olsun.

Öğünlerinizde her besin grubundan tüketmeye çalışın ve denge sağlayın. Beslenmede önemli yeri olan meyve, sebze ve tam tahıl tüketiminizi arttırın.

3- Daha çok su için.

Metabolik reaksiyonlar sonucunda atık ürünler ve toksinler oluşur. Su, oluşan atık ürünleri ve toksinleri vücuttan atılmasına ve sağlığın korunmasında oldukça önemlidir.

4- Porsiyonlarınız ölçülü olsun.

Eğer büyük tabak kullanıyorsanız tabaklarınızı küçülterek başlayın. Ana öğünlerde çorba ve salata ile başlayın. Dışarıda yemek yiyecekseniz, bir arkadaşınızla paylaşmak veya küçük porsiyonlar sipariş edebilirsiniz.

5- İşlenmiş, hazır, paketli gıdaları hayatınızdan çıkarın.

Paketli ve işlenmiş gıdaları mümkün olduğunca azaltın. Bu yiyecekler düşündüğünüzden daha fazla şeker, tuz, katkı maddesi içeriyor. Besin değerleri oldukça az oluyor. Hazır gıda almak zorunda kalsanız dahi mümkün oldukça etiket okumalı ve katkısız ürünleri tercih etmelisiniz.

6- Lifli ve sağlıklı besinler tüketin.

Bağırsak sağlığının korunması oldukça önemlidir. Yapılan çalışmalara göre bağırsak bakterilerinde bozulma, obezite riskini, birçok kronik hastalık ve sindirim problemleri ihtimalini arttırıyor. Bu nedenle lifli gıda tüketimini arttırmalısınız. Probiyotik ve prebiyotik yönünden zengin besinlere yönelmelisiniz.

7- Yemekleri yavaş yiyin.

Hızlı yemek daha çok yeme ihtiyacını ve kilo alma potansiyelini arttırıyor. Daha düşük vücut kitle indeksi için daha çok çiğnemeyi ve yavaş yemeyi öğrenmelisiniz.

8- Besinlerden korkmayın.

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarına sahipseniz, ara sıra sevdiğiniz yiyecekleri, tatlılar tüketebilirsiniz. Besinler mutluluktur ve mutluluk sağlığın önemli bir parçasıdır.

9- Vücudunuzu dinleyin.

Aç hissettiğinizde gerçekten aç olup olmadığınızı düşünün. Belki susamış olabilirsiniz. Yemek yerken doymadan önce yemek yemeyi bırakın. Midenizi gereksiz yere doldurmayın. Vücudunuzun ihtiyacı kadar yemek yerseniz kendinizi daha rahat hissedersiniz.

10- Egzersiz yapın, hareketli olun.

Sağlıklı beslenme birçok hastalığa yakalanma riskini azaltır ve yaşam enerjinizi arttırır. Sağlıklı beslenmeye ek olarak düzenli egzersiz yapın.