Yıl başında çok fazla yiyecek ve içecek tüketmiş olabilirsiniz. Ancak yeni yıla yenilenmiş bir şekilde ve sağlıklı bir adım atabilirsiniz. İşte yeni yılda yapabileceğiniz beslenme tavsiyeleri…

Öğünlerinizi geçiştirmeyin!

Ayak üstü atıştırmalıklardan, paketli gıdalardan ve fast foodlardan uzak durmaya, sağlıklı tercihler yapmaya özen gösterin. Bunlar sizin zinde olmanızı ve hastalıklardan korunmanızı sağlar.

Yiyecekleriniz hakkında planlamalar yapın!

Haftalık ev alışverişi yapıyorsanız bir liste oluşturun. Dolaplarınız sağlıklı besinlerle dolu olsun.

Çeşitli, dengeli ve yeterli beslenin!

Günlük beslenmenizde mevsim sebze ve meyveleri, hayvansal proteinler, süt ve süt ürünleri, kurubaklagiller ve sağlıklı yağlar mutlaka olsun.

Evde daha çok yemek pişirin!

Yapılan araştırmalar evde daha fazla yemek pişiren kişilerin beslenme kalitesinin dışarda beslenen kişilere göre daha iyi olduğunu gösteriyor.

Hızlı kilo verdiren diyetlerden kaçının!

Sağlığınıza uygun ve sürdürülebilir beslenme planları uygulayın. Popüler diyetlerden kaçının. Hızlı kilo verdiğinizde kilo ağırlıklı olarak kas ve su olacağından dolayı günlük makro ve mikro besin öğelerinde yetersizlikler meydana gelir ve buna bağlı olarak saç ve ciltte erken yıpranmalar, halsizlik gibi semptomlar görülebilir. Hızlı verilen kiloları geri alacağınız için vermek istediğiniz kiloları sağlıklı ve kalıcı bir şekilde vermeye çabalayın.

Detokslara dikkat edin!

Düşük kalorili programları uygulayacaksanız 2-3 günü aşmayın. Besinleri çiğnemek beynin tokluk sinyallerini harekete geçirir. Bu yüzden besinleri çiğneyin ki bazal metabolik hızınız artsın.

Karbonhidrat tüketiminize dikkat edin!

Karbonhidratı değil basit karbonhidratları (un, beyaz ekmek, makarna, yufka, şeker vb.) azaltın. Basit karbonhidrat tüketimi arttığında tip 2 diyabet, metabolik sendrom, kalp-damar hastalıkları gibi hastalıkların oluşma riski artar.

Sağlıklı yağ alın!

Pek çok kişi yağ alımı konusunda tedirgin ancak doğru ve sağlıklı yağlara beslenmemizde yer vermek oldukça önemli. Avokado, soğuk sıkım zeytinyağı, omega-3 kaynakları, yağlı tohumlar, yumurta, Hindistan cevizi yağı sağlıklı yağlar arasında yer alır ve bu yağlar enerji kaynağı olarak kullanılır, vücut ısısının dengelenmesinde rol oynar. Kan şekeri dengesi üzerinde etkilidir. A, D, E, K vitaminlerinin emilimini arttırır.

Su içmeyi ihmal etmeyin!

Vücudumuzun kullandığı en önemli ve en gerekli yakıt sudur.

Su;

· Enerjimizi arttırır.

· Sindirim sistemimizi düzenler.

· Toksinleri atmaya yardımcı olur.

· Kalp ve eklem sağlığını destekler.

· Cildin nem dengesini sağlamasına ve sivilceye neden olan toksin ve bakterilerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

· Egzersiz performansının düşmesine engel olur.

· Konsantrasyon ve beyin sağlığı üzerinde etkilidir.

Bu yüzden su içmeyi ihmal etmeyin.

Rutininize fiziksel aktivite ekleyin!

Kuvvet, denge, esneklik, dayanıklılık hareketlerinin dengeli şekilde yer aldığı ve düzenli şekilde yapılan fiziksel aktiviteler, obezite, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz, depresyon, kalp hastalıkları ve kolon kanseri gibi hastalıkların oluşma riskini azaltır.

UNUTMAYIN Kİ ÖNCELİK SAĞLIĞINIZ…

Sağlıkla dolu bir yıl dilerim.

Diyetisyen Öykü TOKAT

ESTHED’OR HEALTH & BEAUTY