Günümüzde genç üreme çağındaki kadınlarda sıklıkla görülen ve sosyal yaşamı ileri derecede etkileyen bir hastalık olan PKOS patofizyolojisi tam olarak bilinmeyen bir endokrin bozukluktur. Çevresel ve genetik faktörler, obezite, hormonal faktörler ve yumurtalık disfonksiyonu bu sendromu oluşturur.

Polikistik Over Komplikasyonları Nelerdir?

· Menstruasyon düzensizlikleri

· Dislipidemi

· Androjen fazlalığı

· İnsülin direnci

· Santral obezite (yağ birikimi karın bölgesi içerisinde ve çevresinde)

· Artmış Tip 2 DM sıklığı

· İnfertilite (kısırlık)

PKOS’ta ilaç tedavisinin yanı sıra beslenme tedavisi de oldukça önemlidir. Fazla kilo, hormon dengesizliğine yol açar, yüksek yağ miktarı infertiliteyi, düşükleri, zorlu doğurganlık dönemlerini tetikler. Bu nedenle hastalığın tedavisinde temel amaç, vücut ağırlık kaybının ve uzun dönemde ağırlık kontrolünün sağlanmasıdır.

Peki Beslenme Tedavisi Nasıl Olmalı?

Kan glukozunun dengelenmesi, insülin direncinin azalması ve androjen düzeylerinin düzenlenmesi hedeflenmelidir. Kan glukoz kontrolü için öğün atlanmamalıdır.

Karbonhidratlara Dikkat!

Karbonhidratların türü ve miktarı insülin yanıtını etkiler. PKOS’ta glisemik indeksi yüksek karbonhidratların azaltılarak, glisemik indeksi düşük karbonhidratların arttırılması gerekmektedir. Besinlerin glisemik indekslerinin düşük olması insülin direncinin azaltılmasında ve tokluk hissinin oluşmasında önemli rol oynamaktadır.

Glisemik İndeksi Düşük Besinler Nelerdir?

ü Etler

ü Yumurta

ü Süt ve süt ürünleri

ü Mercimek, barbunya, nohut

ü Yulaf

ü Arpa, bulgur

ü Yeşil yapraklı sebzeler, havuç, taze bezelye

ü Kepekli ekmek

ü Elma, kiraz, erik, greyfurt, armut

ü Fındık, ceviz, badem

Beyaz ekmek, şeker, beyaz pirinç, bütün şekerli içecekler, müsli, patates, krakerler, bisküviler YÜKSEK GLİSEMİK İNDEKSLİ BESİNLERDİR. BU BESİNLERE DİKKAT EDİLMELİDİR!

Genel Olarak Beslenme Önerileri;

· Öğünler atlanmamalıdır.

· Her gün 30-40 dk egzersiz yapılmalıdır.

· Su tüketimine özen gösterilmelidir.

· Diyette posa kaynağı olan sebze, meyve ve tam tahıllı besinler daha çok yer almalıdır.

· PKOS’lu hastalarda çoklu doymamış yağ asitlerinin artması insülin direncini azaltır, kontrolsüz insülin salınımını engeller. Bu da androjen salınımında azalmaya neden olur. Bu yüzden çoklu doymamış yağlar diyette yer almalıdır.

· Glisemik indeksi düşük besinler tercih edilmelidir.

· Hazır gıdalar, rafine karbonhidratlar, gazlı ve alkollü içecekler, meyve suları, hamur işleri, yağlı ve yağda kızartılmış besinlerden uzak durulmalıdır.

· Haftada en az 1 kez balık tüketilmelidir.

Unutmayın! Öncelik sağlığınız…

Diyetisyen Öykü TOKAT

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