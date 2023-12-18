Hemen hemen herkes günde 1 kere kahve tüketiyor. Günün her saatinde kahve içenlerden mi yoksa sabah gözlerini kahve içmeden açamayanlardan mısınız?

Öncelikle kahve tüketiminde biyolojik saatimiz çok önemli. Bunun nedeni, biyolojik saatin vücudumuzun birçok işlevini düzenlemesi. Biyolojik saatimiz, kortizol ve stres hormonunun salgılanmasından sorumludur. Kortizol ve stres hormonu vücudumuzda gün içerisinde bolca salgılanıyor. Sabah 08.00-09.00 saatleri arasında vücuttaki kortizol seviyesi zirveye çıkıyor. Bu durum vücudunuzun sizi uyandırmak için doğal bir mekanizması olması anlamına geliyor.

Sabah Kalkar Kalkmaz Kahve İçmek Sizi Ayıltmaz!

Kortizol üretiminin en üst seviyeye çıktığı zamanlarda kahve tüketimi, kafeinin etkisini önemli ölçüde azaltıyor. Uzun vadede ise bu maddeye karşı bağışıklık geliştiriyor. Uyanır uyanmaz kahve içmek gün içerisinde daha fazla kahve tüketmenize neden olur. Bu yüzden kahve içmenin de bir saati ve zamanı olduğunu unutmayın.

Peki kahvenin hangi saatlerde tüketilmesi gerektiğini biliyor musunuz?

Araştırmalara göre kortizol seviyesi uyandıktan hemen sonra %50 oranında artıyor. Bu nedenle kahve içmek için en az 1 saat beklemek önemli.

Kahve içmek için en iyi saatler; 08.00-09.00, 12.00-13.00 ve 17.30-18.30 dışındaki saatlerdir.

Kahvenin Yararları Nelerdir?

Yapılan araştırmalara göre kahve tüketimi depresyon riskini azaltmada rol oynuyor. Günde 1 fincan kahve içmenin depresyon riskini yaklaşık %10 azalttığı ve mutlu hissetmenizi sağlayacağı araştırmalar sonucunda belirtilmiş. Araştırmacılar bu etkinin kahvenin kafeinden çok içerdiği antioksidanlara bağlı olduğunu düşünüyor. Aynı zamanda Alzheimer hastalığı riskini de azalttığı da araştırma sonuçları arasında.

Kahvenin Fazlası Zarar!

Her şey gibi kafeinin de fazlası zarar. Gün içinde fazla alınan kafein uykusuzluğa, gerginliğe, baş ağrısında ve anksiyeteye neden olabiliyor. Stresli zamanlarınızda başvurduğunuz seçenek kahve ise bir kere daha düşünün! Çünkü anksiyete ve kaygı söz konusu olduğunda yarardan çok zarar verebiliyor. Yüksek düzeyde kafein alımı bununla kalmayıp vücutta iyi hissettiren kimyasal serotonin üretimini de azaltıyor ve depresif bir ruh halinin sebebi olabiliyor. Bu nedenle günlük kafein miktarını 400 mg ile sınırlamaya özen gösterin. Sadece kahve değil kafein içeren çay, kola, çikolata gibi yiyecek ve içeceklerin de endişeli duygulara katkıda bulunabileceğini unutmayın.

(400 mg kafein= Günde 2-3 fincan granül kahveye denk gelmektedir)

Sağlıklı Günler Dilerim…

Diyetisyen Öykü TOKAT

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