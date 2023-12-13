Beslenmenize renk katmaya ne dersiniz? Bu 7 farklı renkle tabaklarımızı nasıl daha keyifli, vücudumuzu nasıl daha dinç ve sağlıklı hale getirebiliriz görelim.

YEŞİL RENKLİ BESİNLER: Avokado, koyu yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, yeşil biber, kuşkonmaz, Brüksel lahanası, yeşil erik, çağla, yeşil üzüm, kivi, misket limonu(lime), yeşil elmayı örnek verebiliriz. Yeşil renkliler,yüksek miktarda lif, vitamin, mineral ve antioksidan içerirler. Bu besinler, hücre yenilenmesi ve doku onarımı sağlar, vücut direncini arttırır, bağırsak sistemini güçlendirir, kas ve kemik yenilenmesine yardımcı olur, özellikle koyu ve parlak yeşil besinlerin içerisinde bulunan“LUTEİN” pigmenti göz sağlığımız için oldukça önemli bir maddedir.



TURUNCU RENKLİ BESİNLER: Portakal, mandalina, greyfurt, havuç, balkabağı, cennet hurması, kayısı, şeftali, nektarin, mangoyu örnek verebiliriz. Bu grup besinlerin içerdiği yüksek miktarda“BETA KAROTEN” pigmenti vücutta A vitaminine dönüşerek, sağlıklı bir cilt, kalp, görme fonksiyonları, bazı kanser hastalıklarının riskini düşürme ve bağışıklık sisteminin güçlü olmasında önemli rol oynar. Antioksidan özelliklerinin yanı sıra düşük yağ ve yüksek lif içerirler.



KIRMIZI RENKLİ BESİNLER: Nar, karpuz, çilek, kırmızı elma, ahududu, kırmızı üzüm, vişne, kiraz, kızılcık, kuşburnu, kırmızı biber, domates, kırmızı turp örnek olarak verilebilir. Renkli ve sağlıklı bir diyetin en önemli renklerinden biri olan kırmızı sebze ve meyveler, kırmızı rengini “LİKOPEN” olarak bilinen doğal pigmentten alırlar. Domates, greyfurt, karpuz, kuşburnu gibi kırmızı besinlerde bulunan likopen, pek çok kanser türüne karşı koruyucu güçlü bir antioksidandır.Kırmızı meyve ve sebzeler, su ve lif içermeleri nedeniyle tokluk hissinin arttırarak kilo kaybını da kolaylaştırmayı desteklemektedir.



SARI RENKLİ BESİNLER: Ananas, zencefil, zerdeçal, sarı elma, armut, kavun, limon, muz ve sarı biberi örnek verebiliriz. Bu besinler sağlıklı beslenmenin temel besin maddelerinden biri olan “ZEAKSTİN”pigmentive “C VİTAMİNİ”açısından zengindir. Bağışıklığınızı artıran ve cildinizin ışıldamasını sağlayan C vitamini vücudumuzun kendi başına elde edemediği önemli bir vitamindir. Bu yüzden dışarıdan besinler ile alınması gereklidir. Kemik ve eklem sağlığını iyileştirir, kolesterolü düşürür, kan basıncını dengeler.



MAVİ/MOR RENKLİ BESİNLER: Mor üzüm, mor lahana, kuru erik, mürdüm eriği, mor incir, vişne, kiraz, ejder meyvesi, pancar, patlıcan, yaban mersini mor soğanı örnek olarak verebiliriz. Güçlü bir antioksidan olan aynı zamanda mor rengini veren “ANTOSİYANIN” içeren bu besinler, kalp hastalıklarına ve kansere karşı koruyucu olup, kan kolesterolünün düzenlenmesinde deyardımcı olurlar. Ayrıca hızlı yaşlanmanın önüne geçmek ve hafızanın bozulmasını engellemek için de bu besinleri tüketmek çok önemlidir. İçeriğinde bulunan su ve lif (posa) ile de bağırsak sağlığına etkisiyle birlikte toksinleri atmaya yardımcı olur, doygunluk sağlar, aşırı yeme isteğini önler ve kilo kontrolünde önemli yer tutarlar.





BEYAZ RENKLİ BESİNLER: Beyaz lahana, kereviz, kuru soğan, sarımsak, mantar, karnabahar, beyaz turp,hindistan cevizini örnek olarak verebiliriz. Beyaz meyve ve sebzelerdeki pigmentlerden biri de, kanser hücreleriyle savaşmaya yardımcı madde olan “ALLİSİN”dir.Özellikle sarımsak bol miktarda allisin içermektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut direncini artırır, sindirim sistemini düzenler.Kanser karşıtıve antiinflamatuar yani iltihap önleyici etki gösterirler.



SİYAH RENKLİ BESİNLER: Karadut, siyah havuç, zeytin, çörekotu, siyah üzüm, siyah mercimek, siyah pirinci örnek olarak verebiliriz. İçeriğindeki “ANTOSİYANIN” anti-inflamatuar özellikleri ile inflamasyonun zararlı etkilerini azaltmada rol oynadığını, kalp rahatsızlığı, diyabet ve kansere karşı koruma sağladığını, yaş ilerledikçe de beynimizin mental sağlığını koruyabileceğini, hafıza gibi zihinsel faktörleri etkilediği görülmüştür.





Renkli bir beslenme programı, gözünüze ve midenize hitap ederken, içerdikleri besin maddeleri ile sistemlerinize olumlu katkı sağlayacaktır.

Tabi ki tüm besinleri beslenmenize porsiyon kontrolüne uygun, dengeli ve düzenli bir şekilde eklerseniz kilo vermeye de yardımcı hale getirebilirsiniz.



Hayatınıza renk katın..

Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama Ve Araştırma Merkezi Beslenme ve Diyetetik Bölümü