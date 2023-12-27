Yeni yıla nasıl girerseniz, bütün sene öyle geçermiş denir. Peki, sağlık dolu ve mideniz rahat bir şekilde girmeye ne dersiniz?

Yeni yıla sayılı günler kaldığı bu günlerde eksik malzemelerimizi tamamlayıp yılbaşı masası hazırlıklarına başlayalım. Kalabalık sofralar, nefis yemekler ve bol eğlence dolu yılbaşı menünüze sağlıklı birkaç alternatif koymak ister misiniz? Tarifini vereceğim bu mezeler, salatalar, ana yemeğinizin yanında keyifle ve rahatlıkla tüketebileceğiniz gibi midenizi yormayacak ve hatta sağlıklı tatlı alternatiflerine de yer bırakacak şekilde olacak.

Hadi gelin başlayalım.



1- KABAKLI PATATES SALATASI (2-3 kişilik)

MALZEMELER:

3 adet sakız kabak,

1 orta boy patates,

1 orta boy kırmızı soğan, dilediğiniz yeşillikler ve baharatlar

Kabakları yuvarlak, patatesi küp küp doğrayıp haşlayalım. Kırmızı soğanı da doğranmış bir şekilde haşladığımız sebzelerle birleştirelim. Dilediğiniz yeşilliklerden ekleyebilirsiniz. Maydanoz, dereotu bu salataya çok yakışıyor. Baharatlayıp limonladıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.



2-MAŞ FASULYELİ VE NARLI BOWL (4 kişilik)

MALZEMELER:

1 su bardağı Maş fasulyesi,

Maydanoz, dereotu, taze soğan, kapya biber (ince doğranmış)

1 su bardağı nar tanesi,

1 su bardağı lor peyniri (isteğe bağlı olarak)

Maş fasulyesini haşlayalım. Tüm yeşillikleri ve kapya biberi ince ince doğradıktan sonra bir kapta hepsini karıştıralım. Üzerine nar tanelerini ve lor peynirini de koyup dilediğiniz gibi sosladıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz. (Nar ekşisi koyacaksanız eğer 2 yemek kaşığı yeterli olacaktır).



3- NOHUTLU BEĞENDİ (2-3 kişilik)

MALZEMELER:

4 adet közlenmiş patlıcan veya 6 yemek kaşığı konserve köz patlıcan,

4-5 yemek kaşığı yoğurt,

5 yemek kaşığı haşlanmış nohut,

1 tatlı kaşığı salça,

1 tatlı kaşığı zeytinyağı,

İsteğe bağlı 1 yemek kaşığı tahin.

Patlıcanları ister kendiniz közleyin ister konserve alın. İnce ince kıydıktan sonra yoğurt ve isteğe bağlı tahinle karıştırın. Üzerine haşlanmış nohutlarınızı koyup, salça ve zeytinyağı karışımınızı da üzerine ekleyebilirsiniz. Dilediğiniz gibi baharatladıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.



4- PORTAKALLI, YEŞİL ELMALI YOĞURTLU SEMİZOTU SALATASI (2-3 kişilik)

MALZEMELER:

1 orta boy portakal,

1 orta boy yeşil elma,

1 demet semizotu,

3 yemek kaşığı normal yoğurt,

2 yemek kaşığı süzme yoğurt,

Limon, zeytinyağı, tuz

Meyveleri küp şeklinde doğradıktan sonra semizotunu da iri olarak doğrayalım ve tüm malzemeleri karıştıralım. Dilediğinizce baharatladıktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Meyveler salataya çok daha lezzet katıyor. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum.



Yemeğimizi bu birbirinden lezzetli, zevkinize göre seçtiğiniz mezeler eşliğinde yedikten sonra sıra geldi tatlılarımızı yeme vaktine…



1- CENNET HURMALI SÜTLAÇ (2 kişilik)

MALZEMELER:

1 orta boy Cennet hurması,

1 kâse önceden haşlanmış pirinç,

1 tatlı kaşığı pirinç unu,

1 su bardağı süt ve dilediğinizce tarçın.

Yılbaşı günü tatlı olarak sütlaç yapmanın, yıl boyu evinize bolluk, bereket getireceği inanışı vardır. Hadi gelin bu sütlacı daha sağlıklı hale getirelim.Sütün içerisine önceden haşladığımız pirinçten bir kâse olacak şekilde ve pirinç ununu koyup karıştırarak kaynatalım. Önceden püre haline getirdiğimiz hurmanın yarısını pişirdiğimiz karışımın içerisine ekleyelim. Tarçını ilave edip karıştırdıktan sonra kaplara bölüp üzerini kalan hurma püresi ile süsleyip buzdolabında soğuyana kadar bekletelim. Sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

2-PANFORTE: Bir İtalyan yılbaşı tatlısı olan Panforte'nin içerisinde yok yok…

(5-7 kişilik)

MALZEMELER:

1,5 su bardağı evinizde bulunan kuruyemişlerden ya da sevdiğiniz kuruyemiş karışımı,

2 su bardağı sevdiğiniz kuru meyve karışımı,

1 yemek kaşığı tarçın,

1 tatlı kaşığı zerdeçal,

1 çay kaşığı karabiber,

1 çay kaşığı zencefil,

Yarım çay kaşığı tuz,

3 yemek kaşığı un (dilediğiniz unu kullanabilirsiniz),

150 gr eritilmiş çikolata (zevkinize göre)



Eğer çiğ kuruyemiş kullanıyorsanız önceden tavada kavurmanızı tavsiye ederim. Kuru meyveleri ince ince dilimleyelim. Kuruyemişleri, kuru meyveleri, baharatları ve unu bir kapta birleştirelim. Benmari usulü erittiğimiz çikolatayı da bu karışıma ekleyelim. Bir fırın kabına yağlı kâğıt koyduktan sonra karışımı döküp her yeri eşit olacak şekilde yayalım. Fırında 170 derecede 15-20 dakika pişirelim. Soğuduktan sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

Enerji patlamasına hazır olun.



3- YILBAŞI KURABİYESİ (GINGERBREAD COOKIE) (35-40 adet çıkmaktadır.)

MALZEMELER:

3 su bardağı tam buğday unu,

1 çay bardağı sıvıyağ,

2 yumurta,

5 yemek kaşığı bal veya hurma püresi,

1 yemek kaşığı tarçın,

1 tatlı kaşığı zerdeçal,

1 çay kaşığı zencefil,

1 çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı tuz.

Tüm malzemeleri güzelce karıştıralım. Merdane yardımıyla açalım. Evde hangi desende kalıbınız varsa onlarla şekillendirebilirsiniz. 170 derece, turbo ayarda, 15 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Afiyet olsun.





2023'te ertelediğiniz, yapmak isteyip de yapamadığınız her ne varsa 2024'te yapmanız dileklerimle. Şans, huzur, sağlık, neşe dolu nice MUTLU SENELERE…

Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama Ve Araştırma Merkezi Beslenme ve Diyetetik Bölümü