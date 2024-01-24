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Şok Diyet nedir?



En az 3 en fazla 7 gün uygulanan şok diyet listeleri, düşük kalorili beslenme ile hızlı kilo verdirdiği iddia edilen diyetlere Şok Diyet denir. Diyet süresi boyunca genellikle tek tip gıda ile beslenilir. Üç öğün sınırlı porsiyonlar tüketilir. Amaç mümkün olan en düşük kalori miktarı ile bedeni şok etmek ve çok kısa bir zamanda maksimum kilo vermeyi hedeflemektir.



Şok diyetler genellikle kısa vadeli kilo kaybı sağlasa da, bu kayıp genellikle su ve kas ağırlığını içermekte, yağ kaybı ise sınırlı kalmaktadır. Bu tür diyetler vücudun temel besinlere olan ihtiyacını karşılamada eksikliklere neden olmaktadır.



Şok Diyetlerin potansiyel riskleri nelerdir?



Beslenme Yetersizlikleri: Sınırlı çeşitlilikteki besinler, vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri karşılamada yetersiz kalmaktadır.

Metabolizma Hızında Azalma: Çok düşük kalorili diyetler, metabolizma hızının azalmasına neden olduğundan, kilo kaybının sürdürülebilir olmamasına neden olmaktadır.

Kas Kaybı: Hızlı kilo kaybı sırasında vücut genellikle kas dokusundan kaybettiğinden, bu durum metabolizma hızını daha da yavaşlatmaktadır.

Sağlık Sorunları: Dengesiz beslenme, enerji eksikliği ve diğer faktörler şok diyetlerle ilişkilendirilen önemli sağlık sorunlarına neden olabilir.





Şok Diyetlerle verilen kilolar geri alınır mı?



Şok diyetlerle verilen kiloların geri alınma süresi, bireyin yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve genetik faktörler gibi birçok değişkene bağlıdır. Hızlı kilo kaybıyla elde edilen sonuçların sürdürülebilir olmaması nedeniyle kiloların geri alınma süreci hızlı olabilir. Birkaç faktör bu süreyi etkileyebilir:

Metabolizma Hızı: Şok diyetler sırasında metabolizma hızı genellikle düşer. Metabolizma hızındaki bu düşüş, kilo alımının hızlanmasına neden olabilir.

Beslenme Alışkanlıkları: Şok diyetler genellikle sürdürülemez ve dengesiz beslenme alışkanlıklarına yol açabilir. Normal beslenmeye dönüldüğünde, eski kötü alışkanlıklara geri dönme riski artar.

Fiziksel Aktivite Seviyesi: Şok diyetler sırasında genellikle enerji seviyeleri düşer. Düşük enerji seviyeleri, düzenli fiziksel aktiviteyi sürdürmeyi zorlaştırabilir, bu da kilo alımını hızlandırabilir.

Yaş ve Genetik Faktörler: Yaş, genetik faktörler ve vücut tipi gibi kişisel özellikler de kilo alımını etkileyebilir.





Şok Diyetlerden sonra nasıl beslenilmelidir?



Çeşitli Besinleri İçeren Diyet: Tüm besin gruplarından dengeli bir şekilde faydalanmaya çalışın. Protein, karbonhidrat, yağ, vitamin ve mineral içeren bir diyet, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besin öğelerini karşılamada yardımcı olacaktır.

Porsiyon Kontrolü: Porsiyonları kontrol etmek, enerji alımınızı dengelemeye yardımcı olabilir. Abartılı porsiyonlardan kaçının ve ihtiyacınıza uygun miktarlarda yemeye odaklanın.

Su Tüketimi: Yeterli su içmek, vücudunuzun hidrasyonunu sağlar ve metabolizmanızı destekler. Günde en az 8 su bardağı su içmeye özen gösterin.

Taze Meyve ve Sebzeler: Bol miktarda meyve ve sebze tüketmek, vitamin, mineral ve lif alımını artırabilir. Renkli sebzeler ve meyveler genellikle daha fazla besin öğesi içerir.

Sağlıklı Yağlar: Esansiyel yağ asitleri içeren sağlıklı yağları tercih edin. Somon, avokado, zeytinyağı gibi besinlerle omega-3 yağ asitlerini alabilirsiniz.

Dengeli Protein Kaynakları: Et, balık, tavuk, baklagiller, yumurta gibi protein kaynaklarını dengeli bir şekilde tüketmeye özen gösterin.

Kontrollü Atıştırmalar: Sağlıklı atıştırmalar, açlık hissinizi kontrol altında tutabilir. Fındık, yoğurt, meyve gibi besleyici atıştırmalıkları tercih edin.

Yavaş Yemek: Yemeklerinizi yavaşça çiğneyerek ve keyifle tüketerek doyduğunuzda fark etmek, aşırı yeme riskini azaltabilir.



Şok diyetleri, kronik rahatsızlıkları olanlar, hamileler ve emziren anneler, yaşlılar, alerji ve besin duyarlılığı olanlar, yeme bozukluğu geçmişi olanlar ve sürekli ilaç kullanan bireylerin kesinlikle yapmaması gerekmektedir.

Kalıcı ve sağlıklı kilo yönetimi, sürdürülebilir bir yaşam tarzı değişikliği gerektirir. Dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve sağlıklı alışkanlıkların benimsenmesi, kilo kontrolünü sürdürmeye yardımcı olacaktır. Uzun vadeli başarı için bireysel ihtiyaçlarınıza uygun bir diyet planı oluşturmak önemlidir.

Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama Ve Araştırma Merkezi Beslenme ve Diyetetik Bölümü