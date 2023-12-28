Sezonun belki de en iyi futbolunu oynayan Alanyaspor, Samsunspor karşısında aldığı 3 gollü galibiyetle çıkışını sürdürdü.

Fatih Tekke yönetiminde son 4 maçta yenilmeyen ve üst üste 3. galibiyetini elde eden Alanyaspor, alt sıralardan uzaklaşarak moral-motivasyonunu yukarıya çıkardı. Alanya, kadro kalitesinin hakkını bu maçlardaki oyunuyla verdi.

34 yaşına giren Efecan Karaca'nın fizik gücü ve hızı düşüşe geçince Fatih Tekke, tecrübeli futbolcuyu forvette değerlendirmeye başladı. Hücumda Efecan'la oyun kurma planına kanatlarda Yusuf Özdemir ile Oğuz Aydın'ın dinamizmi eklenince yeni bir çözüm ortaya çıktı.

Efecan'ın forvette başlayıp, 10 numara gibi orta sahada oyun kuran yanı takım aklını yukarıya çıkardığını söyleyebiliriz. Tabii burada Novais'in de hakkını vermeliyiz. Şu an için bu planın çizilmiş ve çalışılmış olduğunu düşünüyorum. Sezonun ikinci yarısında olası santrfor transferiyle bu durum değişebilir. Efecan'ın sağ kanat yerine daha fazla forvet arkası ve santrforda oynayacağını düşünüyorum. Fatih Tekke, geçişi iyi oynatan bir hocaydı. Bu çözümle topa sahip olma konusunda da sonuçlarını Samsunspor karşısında aldı.

Alanyaspor'un en önemli sorunu ise savunmada. Konsantrasyonu çabuk kaybolan oyuncular var. Alt sıralarda oynama psikolojisi de savunmacıları etkiliyor olabilir. Tekke'nin bu sorunu da çözerse Alanyaspor, daha önce de dediğim gibi rahatlıkla sezonu ilk 10 içerisinde bitirecektir. Hatta beşinci, altıncı sıra için güçlü aday olacaktır. Özgüveni artan ve potansiyelleri yüksek olan Yusuf Özdemir ve Oğuz Aydın skora katkı vermeye devam edecektir.