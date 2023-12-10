Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor, sahasında Alanyaspor'a 1-0 yendi. Bu sonuçla Alanyaspor 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Fatih Tekke, Alanyaspor'un hocası olarak ilk galibiyetini eski takımı İstanbulspor'a karşı elde etti. Galibiyet golü 89'da penaltıdan gelmesine rağmen Alanyaspor, rakibine büyük bir oyun üstünlüğü kurdu ve hak ettiği bir 3 puan aldı.

Çok sayıda gol fırsatları yakalayan Alanyaspor, bitiricilik konusunda sıkıntı yaşasa da doğrudan rakiplerinden birini yenerek moral buldu. Alanyaspor'un sonraki maçta içerde Ankaragücü karşısında aynı oyunu ortaya koyması gerekiyor. Buradan gelecek galibiyetle deplasmandaki Beşiktaş ve içerdeki Samsunspor maçları seri yakalamak için çok önemli.

İstanbulspor karşısında oynanan üretken futbol gelecek 3 maçta 12 puan potansiyeli taşıyor. Ocak ayından önce yakalanacak seri galibiyetler Alanyaspor'u alt sıralardan uzaklaştırıp takımın motivasyonunu düzeltecektir.

Ayrıca 23 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın yükselen performansını göz ardı edemeyiz. İlerleyen haftalarda skora daha fazla katkı verecektir. Hatta gelişimini sürdürürse Alanyaspor'a para kazandırarak transfer yapma ihtimali çok yüksek.