Ramazan ayında yaşanan hareketsizlik ve uzun süreli açlığın ardından yapılan yemek seçimleri ve susuzluk sindirim sağlığını tetikleyen durumlardır.

Öncelikle ramazan ayını sağlıklı bitirmek için beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmeli ve sindirim sağlığı korunmalıdır. Peki ramazan ayında sindirim sağlığımız için neler yapmalıyız?

1- Su tüketimi

Su vücudun en temel ihtiyaçlarından biridir. Gün boyu süren oruç sürecinde vücut susuz kalır. Susuzluk, baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik gibi problemlere yol açacağından iftar ve sahur arasında yeterli miktarda su içmeye özen göstermelisiniz.

2- Yeterli ve dengeli beslenme

İftarda ağır yiyeceklerden uzak durmalısınız. Oruç tutarken aşırı yağlı ve ağır yiyecekler tüketmek hem sindirim sağlığınızı bozar hem de tokluk hissini azaltır. Aynı zamanda bu besinler düşük besin değeri içerir ve vücut için gerekli vitamin-mineralleri sağlamazlar. Bu alternatifler yerine protein, karbonhidrat, sağlıklı yağlar ve lif içeren besinlerle öğünlerinizi oluşturmalısınız.

3- Daha küçük porsiyonlar ve yavaş, düzenli yemek yemek

İftar ve sonrasında yapacağınız öğünlerde büyük porsiyonlardan kaçınmalısınız. Aynı zamanda sindiriminizi kolaylaştırmak için yemek yeme sürecinizi yavaşlatmalı ve yemeklerinizi iyi çiğnemelisiniz.

4- Yeşil sebzeler

İftar ve sahurda yeşil sebzeleri tüketmeye özen göstermelisiniz. Lifli besinler sindiriminizi kolaylaştırır ve sindirim sistemi sağlığınızı destekler.

5- Hafif egzersizler

İftar sonrası yürüyüş veya yoga gibi hafif egzersizler yapmak sindirim sağlığınızı destekler. Egzersiz yapmak için en uygun zaman iftar sonrası veya sahur öncesidir.

6- İçecekler ve bitki çayları

Çay ve kahve idrar söktürücü olduğu için kendi içeriklerinden daha fazla su kaybettirir. Bu yüzden özellikle sahurda hiç tüketilmemeli, tüketilecekse 1 fincan ile sınırlandırılmalıdır. İftar sonrası ise zencefil, rezene, nane gibi bitki çayları sindirim sağlığınızı destekler.

7- Tatlılara dikkat

Ramazan ayında ağır şerbetli tatlılardan uzak durmalısınız. Eğer tatlı tüketecekseniz sütlü veya meyveli tatlıları tercih etmeli ve iftardan en az 1 saat sonra tüketmelisiniz.

Özetle ramazan ayında hem sindirim sağlığını korumak hem de kilo almamak için;

· Mutlaka sahura kalkmalısınız.

· İftar ve sahur arasında bol su içmelisiniz.

· Meyve ve sebze tüketiminizi arttırmalısınız.

· İftardan 1-2 saat sonra hafif egzersizler yapmalısınız.

· Yavaş yemek yemeye çalışmalı ve besinleri iyi çiğnemelisiniz.

· Tatlı tercihlerinizi hafif tatlılardan yana kullanmalısınız.

· Yediğiniz pide miktarına dikkat etmeli ve diğer bulunan besinlere göre miktarı ayarlamaya çalışmalısınız. 1 avuç içi büyüklüğünde bir parça pide 1 dilim ekmeğe eş değerdir.

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