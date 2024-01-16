Sosyal medya ve internet sayesinde her şeye erişimimiz çok kolay. Beslenme hakkında doğru bilgiye ulaşmak da bu kadar kolay mı?

Her konuda olduğu gibi beslenme konusunda da ciddi bir bilgi kirliliği var. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt etmekte güçlük çekiyoruz. Bu durum siz farkında olmasanız da yaşam kalitenizi, beslenme düzeninizi, motivasyonunuzu fazlasıyla etkiliyor.

Araştırmalara göre sosyal medya ve internette görülen diyet modellerini yapan bireylerin yeme bozuklukları yaşadığı belirtilmiş.

Unutmayın! Diyet Kısa Süreli Bir Yolculuk Değildir…

Kısa vadeli hedefler diyet sürecinin devamlılığını ne yazık ki getirmiyor. Oysaki diyet ve sağlıklı beslenme yaşam boyu devam edecek bir süreç. Kısa vadeli hedefler yo-yo sendromu yani kilo al-ver döngüsüne yol açıyor. Bu yüzden kesinlikle doğru beslenmeyi öğrenmelisiniz.

Doğru beslenmeyi öğrenmek ve sizin için doğru beslenmenin nasıl olacağını öğrenmek için bir diyetisyenden yardım almalısınız.

Tabii sadece bununla da bitmiyor.

Yasaklar, kısıtlamalar, ulaşılmaz hedefler sürecinizin bir parçasıysa diyet psikolojinizi de hesaba katmak gerekiyor ve bu durum kilo vermeyi de engelliyor. Kilo vermeyi engelleyen bu diyet psikolojisi nedir gelin birlikte bakalım…

Hazır hissettiğinizde kilo vermek oldukça kolay gibi geliyor. Ancak araştırmalara bakıldığında birçok diyete başlayan kişinin diyet sırasında aç kalmalarından ziyade psikolojik nedenlerden kaynaklı diyet yapmaktan vazgeçtikleri yönünde. Kişiler ya sıkılıyorlar ya da verdikleri kilolardan memnun olmuyorlar. ya da diyetten koptuklarında suçluluk duygusu çekip etkilenebiliyorlar. Ve sonrasında da bazıları diyet listelerini suçluyor ya da vücutları kilo vermeye engel olduğunu düşünüyor. Bu süreç sürekli olarak kendini tekrarlıyor ve diyet yapan bazı kişiler yıllarca kilo vermeyi başaramıyor. Ancak bu durumun gerçek sebepleri farklı…

Kilo verme süreci başladığında kişiler genellikle 3 genel problemle karşılaşıyorlar.

1- Kilo vermenin nasıl bir yararı olacağını bilememek

Bu sorunun üstesinden gelmek için neden kilo vermeye çalıştığımız iyi bilmeliyiz. Bir davet, bir tatil ya da giymek istediğimiz bir kıyafet için mi? Hangisini seçerseniz seçin zorundaymışız gibi hissedilen durumlar bizim düşmanımız gibi oluyor. Bu nedenle motivasyonumuz gidiyor. Kilo vermeyi başarabilmek için önce ‘’istemek’’ zorundasınız.

2- Mükemmel olmaya çalışmak

Diyet yaparken mükemmel olmaya çalışmak pek mümkün değil. Birçok başarılı diyet yapan kişi hata yapıyor. Kötü günleri, kötü geçen ayları bile oluyor. Belki de bu zamanlarda diyet sürecinden tamamen kopuyorlar. Ancak sonunda başarıyorlar. Neden mi? Çünkü hatalarından ders alıyorlar. Diyet yaparken mükemmel olmaya çalışmayın. Bu durum sizi sadece hataya ve suçluluk duygusuna sürükleyecektir.

3- Sabırsızlık ve kilo verme yarışı

Diyete başlayan birçok kişi çok hızlı bir şekilde kilo vermeyi umut eder. Bir hafta kilo vermeden geçerse motivasyonları azalır.

Verdiğiniz kiloları korumak ve sabırsızlığınızı yenmek için diyeti bir yarış olarak düşünmeyin. Diyet zaman isteyen bir süreçtir. Bunun bir süreç olduğunu düşündüğünüzde kaygınız azalacak ve yeni yeme alışkanlıkları kazanacaksınız. Aynı zamanda her gün değil haftanın 1 günü tartılmalısınız. Çok sık kilo kontrolü yapmak bir noktadan sonra size yardımcı olmayacak ve daha kısa dönemde kilo vermeyi düşüneceksiniz. Bu durum da sizin motivasyonunuzu azaltacak.

Bu 3 sorun üzerine düşünüp diyet süresince bunlara dikkat ederseniz kilo verme süreciniz olumlu gidecektir.

Diyet bir yarış değil ve yavaş verilen kilolar daha kalıcıdır. Kilo verme sürecinize başladığınızda şunu hatırlayın ‘’Aceleye gerek yok!’’

Sosyal medyadaki bilgi kirliliklerine ve görünenlere değil sadece ve sadece gerçekçi bir hedef koyun ve isteyin…

Diyetisyen Öykü TOKAT

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