Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, genel olarak kanda şeker (glikoz) seviyesinin normalin üzerine çıkmasıdır. Kan şekeri (glikoz) vücut için enerji kaynağı olan bir şekerdir.

Diyabet Nedir?

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, genel olarak kanda şeker (glikoz) seviyesinin normalin üzerine çıkmasıdır. Kan şekeri (glikoz) vücut için enerji kaynağı olan bir şekerdir. Diyabet, pankreasın yeterli miktarda insülin üretemediği veya etkili bir şekilde kullanılamadığı durumda ortaya çıkar.

Tip 1 diyabet, pankreastan salgılanan insülin hormonun eksikliğine veya yokluğuna bağlı gelişen bir diyabettir. Tip 2 diyabet ise vücudun insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu gelişir.

Diyabetin Belirtileri Nelerdir?

Aşırı susama

Sık idrara çıkma

Aşırı yorgunluk

Görme sorunları

Yara iyileşmesinde zorluk olabilir.

Diyabetin tedavisi, kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutmayı ve komplikasyonları önlemeyi amaçlar. Tedavi yöntemleri ise beslenme düzeni, fiziksel aktivite, ilaç tedavisi ve bazı durumlarda insülin yer alabilir. Uzun vadeli bir tedavi süreci vardır.

Diyabette Beslenme Sırları

Diyabette önemli olan kan şekeri kontrolünü sağlamaktır. Bunun için meyve ve sebzeler, tahıl kaynaklarından zengin, yeterli miktarda protein ve yağ ile kolesterolü sınırlandırılmış bir beslenme planı uygulanmalıdır.

Diyabet Hastalarının Tüketmemesi Gereken Besinler

· Reçel

· Bal

· Beyaz ekmek

· Rafine şeker

· Kek, poğaça

· Beyaz undan yapılan gıdalar

· Bisküvi, cips, kraker, mısır, mısır gevreği

· Patates, pirinç, makarna

· Ayrıca özellikle nişasta içeriği yüksek olan bir gıdanın sıcak ve püre haline getirilmesi o gıdanın glisemik indeksini yükseltir ve glisemik indeksi yüksek olan gıdalar ise diyabet hastalarının tüketmemesi gereken gıdalar arasındadır.

Diyabet Hastaları Hangi Besinleri Tüketebilir?

· Yeşil yapraklı sebzeler

· Süt ve süt ürünleri

· Kepek, çavdar, tam buğday ekmeği

· Kurubaklagiller

· Kivi, elma, greyfurt gibi meyveler (meyvelerin şeker içeriklerini unutmamak ve meyve porsiyonlarını öğrenmek oldukça önemlidir!)

· Fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar

Peki Diyabete Olumlu Etki Yapan Vitamin ve Mineraller Nelerdir?

Yapılan araştırmalarda E vitamini, C vitamini, D vitamini, magnezyum, krom, bakır, çinko, kalsiyum, sodyum, selenyumun diyabet hastalarında olumlu etki yarattığı gözlemlenmiştir.

Diyabet Hastalarına Genel Öneriler

ü Düzenli egzersiz yapın.

ü Kompleks karbonhidratları tercih edin ve lif alımını arttırın.

ü Daha fazla nişastasız sebze (brokoli, ıspanak), meyve ve bakliyat tüketin.

ü Tahıllardan en az işlenmiş oranı tercih edin.

ü Patates ve işlenmiş gıdalardan uzak durun. (beyaz ekmek, beyaz makarna vb.)

ü Yağ, şeker ev tuzu mümkün oldukça azaltın.

ü Sağlıklı et ve yağları tercih edin. (balık, yağsız kırmızı et, tavuk eti, zeytinyağı, kabuklu yemişler vb.)

ü Paketli gıdalardan uzak durun.

ü Beslenme programınız için bir beslenme uzmanından yardım almalısınız.

ü Ve sabredin… Belli gıdalara olan düşkünlük zamanla kaybolur ve tercihler değişebilir. Yeme alışkanlığınız iyi yönde değişecektir.

Kan Şekerini Düzenleyecek Gıdalar

Tarçın; günde 1 tatlı kaşığı tarçın kan şekerini düşürüp insülin duyarlılığını arttırır.

Enginar, kereviz, soğan; enginarın içerisindeki cynarin kan şekeri düşürücü özelliğe sahiptir. Soğan ise kromyum içeriği ile kan şekerini düşürücü etkisi vardır.

Yaban mersini; yapılan çalışmalarda yaban mersinin insülin duyarlılığını azaltıp diyabet gelişimini engellediği görülmüştür.

Asitli meyveler; portakal, greyfurt, çilek, ananas, nar, kivi, ekşi elma, vişne gibi meyvelerin kan şekeri düşürücü etkisi olmasına rağmen içeriğindeki şeker nedeniyle fazla tüketildiğinde kan şekerini yükseltirler. Bu yüzden porsiyon miktarları önemlidir.

Diyet sadece kilo vermek veya kilo almak değildir. Bir yaşam biçimidir.

Unutmayın… Öncelik Sağlığınız…

DİYETİSYEN ÖYKÜ TOKAT

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