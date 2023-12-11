Sağlıklı ve uzun bir hayat sürmek için metabolizmanızı iyi tanımak ve onu doğru yönetmek oldukça önemli. Peki güçlü bir metabolizma için ne yapmalıyız?

1- İyi Bir Uyku!

İnsan vücudunda doğal olarak bulunan ve uyku uyanıklık döngüsünü düzenleyen melatonin hormonu, uyurken hastalıklarla savaşmaya yardımcı olabilir. Akşam karanlık ortamda melatonin seviyesi yükselir, uykuya dalmanızı sağlar ve sabaha doğru seviyesi düşmeye başlar ve uyanmanızı sağlar.

Sağlıklı bir yaşam için iyi bir uyku oldukça önemlidir. Günde en az 7 en fazla 10 saat uyumak iyi uyku olarak tanımlanıyor.

2- Omega-3 Dostu Besinlere Beslenmenizde Yer Verin!

Araştırmalara göre omega-3’ten zengin besinlerle beslenen kişilerin, ölüm riskinde %34 oranında, kardiyovasküler hastalık geliştirme riskinde ise %39 oranında azalma görülmüştür. Peki nedir omega-3’ten zengin besinler?

- Uskumru, somon gibi yağlı balıklar

- Ceviz

- Semizotu vb.

3- İnflamasyonu Önleyin!

Kronik inflamasyon genellikle 6 haftadan daha uzun süreli ve yavaş gelişen ciddi seyirli bir iltihaplanmadır. Kanda CRP ve diğer inflamasyon belirtileri sürekli yüksek halde seyreder. Eğer böyle bir süreç yaşıyorsanız antioksidan içeriği yüksek meyve ve sebzeleri ve tam tahıllı besinleri tüketmeye özen gösterin. İşlenmiş gıdalardan uzak durun, trans ve doymuş yağların tüketimini sınırlayın.

4- Bağırsaklarınızı Beslemeyi Unutmayın!

En önemli organlarımızdan biri olan bağırsağı nasıl beslemeliyiz?

Bağırsaklarımızın iyi çalışması için bol bol su içmek ve doğal besinlerle beslenmek oldukça önemli. En önemli prebiyotik kaynakları olan enginar, pırasa, ıspanak, sarımsak gibi sağlıklı besinleri mutlaka beslenmenize eklemelisiniz.

5- Rafine Edilmiş Karbonhidratları Hayatınızdan Çıkartın!

Vücudumuzun çalışabilmesi için ana enerji kaynağı olan karbonhidratlar oldukça önemlidir. Liften fakir rafine karbonhidratları hayatınızdan çıkartıp bunlar yerine lif içeriği yüksek tam tahıllı besinler, sebzeler, baklagiller gibi karbonhidratlara hayatınızda yer vermelisiniz.

6- Yeterli Protein Alımına Özen Gösterin!

Yeterli protein alımı ve direnç egzersizleri yıllar boyunca kas kitlesini korumaya yardımcı olur. Yaşlanmayla birlikte kas kaybı yaşanır. Bunun önüne geçmek için kaliteli protein kaynaklarına (yumurta, süt, yağsız etler) beslenmenizde yer vermek oldukça önemli.

7- İnsülin Direncinin Önüne Geçin!

D vitamini, krom, magnezyum, koenzim Q 10, alfa lipoik asitten zengin besinlerin insülin hormonunun vücutta etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar. Marul, elma, kırmızı et, ıspanak, brokoli, lahana, tam tahıllar, kabak çekirdeği, badem, kuru fasulye, antep fıstığı, somon, yoğurt, tavuk, hindi eti, yumurta gibi besinler insülin direncini kırmada etkilidirler.

8- Magnezyumdan Zengin Besinler Tüketin!

Kendinizi sürekli yorgun hissediyorsanız magnezyum değerleriniz düşmüş olabilir. Vücudumuzda yeteri kadar magnezyum yoksa kendimizi yorgun hissederiz. Magnezyumdan zengin besinlerle beslenmeli, eğer ciddi bir eksikliğiniz varsa doktor kontrolüyle takviye alınmalıdır.

Metabolizmanızı güçlendirdiğiniz, sağlıkla beslendiğiniz bir gün diliyorum…

Diyetisyen Öykü TOKAT

ESTHED’OR HEALTH & BEAUTY