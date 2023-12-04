Fazla tuz tüketiminin sağlık üzerinde etkileri olduğunu hepimiz duymuşuzdur. Dünya Sağlık Örgütü, kalp hastalıkları, hipertansiyon, obezite, diyabet gibi hastalıklardan korunmak için günlük 5 gramdan az tuz tüketilmesini öneriyor. Ülkemizdeki çalışmalar Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği değerin oldukça üzerinde olduğunu gösteriyor.

Sodyum Tuz Demek Değildir

Tuz, sodyum ve klorürün meydana getirdiği bir bileşiktir. Amerikan Kalp Derneği günlük en fazla 2.300 mg sodyum alımını öneriyor. 1 gram tuzun yaklaşık 400 mg sodyum içerdiğine göre 1 tatlı kaşığı tuz ile bu miktar karşılanabiliyor.

Tuzun yanı sıra bazı peynirler, çorba, kurutulmuş etler, sandviçler, ekmekler, tuzlu atıştırmalıklar ve kraker gibi besinlerde birer sodyum kaynağıdır.

Sodyum alımı arttığında kanın damarlara yaptığı basınç artar. Vücudunuza ihtiyacı olan oksijeni karşılamak adına damarlar sertleşir ve daralır. Bu da yüksek kan basıncına neden olur. İşe bu yüzden sodyumu ne kadar tükettiğiniz oldukça önemli.

Fazla Tuz Tüketimi Uyku Kalitenizi Etkiler

Yapılan çalışmalarda akşam yemeğinde yoğun sodyum alımının kan basıncı ve sıvı tutulumundaki artışa neden olduğu ve bunun da uyku bozukluğuna yol açtığı gözlemlenmiştir. Özelikle sık sık uyanma, huzursuzluk, sabah yorgun uyanma gibi problemler çıkabiliyor.

Tuzun Stres Üzerindeki Etkisi

Stres ve duygusal yeme birbiriyle yakından ilişkilidir. Stres arttıkça kortizol seviyemiz artar ve bu artış bizi tatlı veya tuzlu besinlere yöneltir. Araştırmalar yüksek tuz içeren bir diyetin stres hormonu düzeylerini %75 oranında arttırabileceğini söylüyor.

Tuz alımının beyinde vücudun strese nasıl tepki vereceğini kontrol eden proteinleri üreten genleri aktivitesini arttırdığı da sonuçlar arasında.

Eğer fazla tuz tüketiminiz varsa günlük tuz tüketimini 5 gramın (1 çay kaşığı) altında tutmalı ve paketli gıdalardan uzak durmalıyız. Bunun yanı sıra yemeklerinizin tadına bakmadan tuz ilave etmemeyi ve yemek masasından tuzu kaldırmayı deneyebilirsiniz. Eğer yediğiniz yemekler tatsız geliyorsa tuz yerine yemeklerinizi baharatlarla zenginleştirmeyi deneyebilirsiniz.

Sağlıklı Günler Diliyorum…

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DYT. ÖYKÜ TOKAT