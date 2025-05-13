Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbolseverlerin merakla beklediği haftanın maç programını açıkladı. Buna göre, Ziraat Türkiye Kupası Final müsabakası 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 36. hafta karşılaşmaları ise 17 Mayıs Cumartesi ve 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da futbolseverlerle buluşacak.

TFF'nin açıkladığı programa göre, Trendyol Süper Lig'de Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan Adana Demirspor-Hatayspor maçı dışında, haftanın geri kalan tüm karşılaşmaları Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

CORENDON ALANYASPOR, BEŞİKTAŞ'I AĞIRLAYACAK

Antalya'nın temsilcisi Corendon Alanyaspor da Süper Lig'in 36. haftasında önemli bir maça çıkacak. Turuncu yeşilli ekip, 18 Mayıs Pazar günü Gain Park Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Ligde rahat bir nefes almak isteyen Alanyaspor, sahasında Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.



PLAY-OFF HEYECANI DA YAŞANACAK

TFF'nin açıkladığı programda ayrıca Trendyol 1. Lig Play-Off 1. Tur maçları 15 Mayıs Perşembe günü, Nesine 2. Lig Play-Off 2. Tur müsabakaları 12 Mayıs Pazartesi ve 16 Mayıs Cuma günü, Nesine 3. Lig Play-Off 3. Tur karşılaşmaları ise 15 Mayıs Perşembe ve 19 Mayıs Pazartesi günü oynanacak. Bu yoğun maç takvimiyle futbolseverler, önümüzdeki günlerde heyecan dolu karşılaşmalara tanık olacak.