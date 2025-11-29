Galatasaray'ın Avrupa'da aldığı beklenmedik mağlubiyet sonrası gözler tamamen Fenerbahçe derbisine çevrilirken, takım kaptanı Mauro Icardi'den soyunma odasına güçlü bir motivasyon mesajı geldi. Kemerburgaz'daki antrenman öncesinde konuşan Icardi, takımın moralini yükselten ifadeler kullandı.

ICARDI'DEN DERBİ ÖNCESİ MOTİVASYON

Birçok sakat oyuncunun dönmesiyle birlikte takımda oluşan pozitif havayı değerlendiren Icardi, Galatasaray'ın Türkiye'nin en iyi takımı olduğunu dile getirdi. Yıllardır Kadıköy'de elde edilen galibiyetlere vurgu yapan Icardi, bu geleneğin yeniden tekrarlanacağını belirtti.

'LİDER GİDİP LİDER DÖNECEĞİZ'

Arjantinli golcü, derbiyi yeni bir meydan okuma olarak gördüklerini ifade ederek 'Yıllardır Kadıköy'e gidiyoruz, yenip geri geliyoruz. Her zamanki rutinimiz bu. Yine öyle olacak. Kadıköy'e lider gidip, lider döneceğiz' dedi. Icardi'nin bu çıkışı takım içinde motivasyonu artırdı.

Öte yandan, Galatasaray cephesinde derbi hazırlıklarının yoğun şekilde sürdüğü ve teknik ekibin kadro üzerinde titiz çalışmalar yaptığı bildirildi.