Alanya Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Emrah Cezirioğlu, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Şerani Tavlı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette, bölgenin öncelikli sorunlarını paylaşmak üzere geçmiş dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, özellikle ikamet kısıtlamalarının ilçe üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.

ÜST DÜZEY TEMASLARDA ALANYA GÜNDEMİ

Ziyaret programı kapsamında heyet, Göç İdaresi Başkanı ile Antalya Milletvekilleri Atay Uslu ve İbrahim Taş'ın da yer aldığı bir toplantı yaptı. Bu görüşmede, ikamet kısıtlamaları nedeniyle hem vatandaşların hem de iş dünyasının karşılaştığı güçlükler kapsamlı şekilde aktarıldı. Alanya'nın ekonomisine doğrudan yansıyan bu uygulamaların değerlendirilmesi talep edildi.

STK'LARDAN ORTAK DURUŞ

ALSİAD'ın yanı sıra MÜTBİR, TTPP, MÜSİAD, ALEKOD ve ALYİD yönetimlerinin de yer aldığı temaslar, bölgenin ortak sorunlarına dair birliktelik mesajı verdi. Heyet, Alanya'nın geleceği adına sürdürülen iş birliğinin önemini vurguladı.

Öte yandan, görüşmelerin ardından bölgedeki ekonomik ve sosyal etkilerin takip edileceği belirtildi.