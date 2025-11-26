Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda denetimlerinde şeffaflık ve etkinliği artırmak amacıyla 2026 yılında yaka kamerası uygulamasının başlatılacağını duyurdu. Alanya'da turizm sektörünün yoğunluğu dikkate alınarak gerçekleştirilecek uygulamanın, işletme hijyenini yükseltmesi ve yerli-yabancı ziyaretçilerin gıda güvenine katkı sağlaması hedefleniyor.

DENETİMLERİN ŞEFFAFLIĞI ARTACAK

Bakan Yumaklı, uygulama ile denetim süreçlerinin izlenebilirliğinin güçlendirileceğini belirtti. Son dönemde artan gıda zehirlenmelerine karşı alınacak bu önlem, denetimlerde görev alan personelin hareketlerinin kaydedilmesini sağlayacak ve olası ihlallerin önüne geçilmesini kolaylaştıracak.

ALANYA TURİZMİ İÇİN KRİTİK ADIM

Yoğun restoran, otel mutfağı ve üretim tesislerinin bulunduğu Alanya için bu uygulama büyük önem taşıyor. Yaka kamerası ile desteklenen denetimlerin işletmelerin hijyen standartlarını yükseltmesi ve turizm sektöründe güveni artırması bekleniyor.

GIDA GÜVENLİĞİNDE KIRMIZI ÇİZGİ

Bakan Yumaklı, Kasım 2025 itibarıyla 1 milyon 160 bin denetim yapıldığını, kurallara uymayan 25 bin 750 işletmeye 2,2 milyar lira idari para cezası uygulandığını belirtti. Yumaklı, gıda güvenliğinin 'kırmızı çizgi' olduğunu vurgulayarak, yaka kamerası uygulamasının bu stratejinin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Öte yandan, uygulamanın hayata geçirilmesiyle birlikte Alanya'daki turizm ve yeme-içme sektöründe denetimlerin daha şeffaf ve güvenli bir biçimde yürütülmesi hedefleniyor.