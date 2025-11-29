Akdeniz'in sıcak atmosferine Karadeniz'in coşkulu havasını taşıyan etkinlikte, mangallarda pişen hamsi kokusu sahile yayıldı. Vatandaşlar, kemençe ve horon eşliğinde keyifli anlar yaşarken, festival alanı adeta Karadeniz'den bir parça gibi renklendi.

Alanya Karadenizliler Derneği yöneticileri, hamsi festivalinin bölge kültürünün zenginliğini ortaya koyan önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, 'Her yıl büyük bir heyecanla düzenlediğimiz festivalimiz, Karadeniz kültürünü Akdeniz halkıyla buluşturuyor. Amacımız hem hemşehrilerimizi bir araya getirmek hem de bu kültürü yaşatmak' açıklamasında bulundu.

Festivalde ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılan hamsi ikramları, horon gösterileri, yöresel ezgiler ve sürpriz etkinlikler gün boyunca devam ederken, Alanyalılar ve bölgedeki Karadenizliler festivalde buluşarak unutulmaz bir gün geçirme fırsatı yakaladı.

