Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede artan şikâyetler üzerine ruhsatsız faaliyet gösteren güzellik merkezlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Yapılan çalışmalar kapsamında Şekerhane Mahallesi'nde bulunan ve izinsiz şekilde tıbbi işlem uyguladığı belirlenen bir merkeze operasyon düzenlendi.

YETKİSİZ TIBBİ İŞLEMLER ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin merkezde yaptığı incelemelerde, yalnızca uzman hekimler tarafından yapılabilecek tıbbi işlemlerin kayıt dışı ve yetkisiz şekilde uygulandığı tespit edildi. Bu kapsamda merkeze ait çok sayıda tıbbi malzeme ve çeşitli cihazlara el konuldu. Sağlık açısından risk oluşturan faaliyetler nedeniyle işletmeciler hakkında işlem başlatıldı.

EŞ ZAMANLI DENETİMLER SÜRÜYOR

İlçede son dönemde artan denetimlerle birlikte benzer şikâyetlerin titizlikle değerlendirildiği bildirildi. Sağlık ve polis ekiplerinin ortak çalışmaları kapsamında ruhsatsız hizmet verdiği belirlenen merkezlerin tek tek kontrol edildiği ifade edildi.

'ALANYA'DA YETKİSİZ SAĞLIK HİZMETİNE GEÇİT YOK'

İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Bahadır Sönmez, yürütülen denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden bu yana yetkisiz sağlık hizmetlerine karşı mücadele verdiğini belirtti. Sönmez, gelen her şikâyetin değerlendirildiğini, tespit edilen adreslerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu ve arama ile el koyma izinlerinin ardından operasyonların gerçekleştirildiğini söyledi.

Öte yandan, ekiplerin hem ruhsatsız güzellik salonları hem de izinsiz hekimlik ve diş tedavisi hizmeti veren merkezlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüreceği, ilçe genelinde bu tür merkezlerin tamamen ortadan kaldırılmasının hedeflendiği bildirildi.