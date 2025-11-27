Ticaret Bakanlığı'nın Ukrayna plakalı araçların 31 Aralık 2025'e kadar Türkiye'den çıkarılması yönündeki kararı, Alanya'da büyük yankı uyandırdı. Kararın uygulanması hâlinde, bölgede yaşayan binlerce kişi araçlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.

KARAR ALANYA'DA MAĞDURİYET YARATTI

Alanya ve Antalya genelinde yaşayan Ukraynalılar ile savaş nedeniyle Türkiye'ye yerleşmiş Türk vatandaşları, kararın kendilerini 'çıkmaza sürüklediğini' belirtiyor. Karar, 2025 sonuna kadar sürenin uzatılmayacağını da içeriyor. Ukrayna plakalı araç sahipleri, ülkeye giriş yaptıkları dönemde geçerli olan olağanüstü koşulları hatırlatarak kararın yeniden değerlendirilmesini talep ediyor. Savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan çok sayıda kişi, araçlarını günlük yaşamda kullanarak hayatını sürdürüyor. Kararın uygulanması hâlinde, araçların gümrük işlemleriyle el konulma riski bulunuyor. Öte yandan bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve göçmen dernekleri, Ticaret Bakanlığı'na karara esneklik sağlanması için çağrı yapıyor ve mağduriyetlerin önlenmesini talep ediyor.