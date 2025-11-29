CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 39. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi için oy kullanma işlemi tamamlandı. Delegelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen sayımın ardından partinin mevcut genel başkanı Özgür Özel'in tüm geçerli oyları alarak yeniden seçildiği açıklandı.

DELEGEDEN TAM YETKİ

Kurultayda tek aday olarak yarışan Özgür Özel, geçerli 1333 oyun tamamını aldı. Toplam 24 oyun geçersiz sayıldığı bildirildi. Sonuçla birlikte Özel, partinin genel başkanlığını üst üste dördüncü kez yürütme görevine devam edecek.

KURULTAYDA BİRLİK MESAJI

Kurultay salonunda, Özel'in yeniden genel başkan seçilmesi parti içinde geniş bir uzlaşı ve birlik tablosu olarak değerlendirildi. Delegelerin ortaya koyduğu tam destek, CHP'nin yeni dönem yol haritasında güçlü bir irade oluşturdu.

Öte yandan, kurultayın ardından parti yönetiminde şekillenecek yeni kadroların ve politika başlıklarının önümüzdeki süreçte netleşeceği ifade edildi.