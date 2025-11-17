Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin önemli iştiraklerinden biri olan ALDAŞ'ta istifa trafiği hız kesmeden devam ediyor. Şirket yönetiminden son ayrılan isim, tutuklu bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek oldu. Böcek'in hem yönetim kurulu başkanlığı hem de üyeliği bıraktığı açıklandı.

BAŞKANLARDAN ARDI ARDINA İSTİFALAR

ALDAŞ yönetimi, son günlerde belediye başkanlarının art arda aldığı istifa kararlarıyla dikkat çekmişti. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan yönetim görevlerinden ayrılmıştı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman da yönetimden istifa eden isimler arasında yer almıştı.

YENİ BAŞKAN: FETHİ YALÇIN

Böcek'in istifasının ardından ALDAŞ yönetiminde yeni atama yapıldı. Şirketin başına, daha önce ASAT Genel Müdürlüğü görevini yürüten Fethi Yalçın getirildi. Yalçın'ın kısa süre içinde görevine başlayacağı belirtildi. Öte yandan, ALDAŞ yönetimindeki değişimlerin devam edip etmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.