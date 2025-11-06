Adalet Bakanlığı, noterlerin tatil günleri ve saatlerinde çalışma esaslarını yeniden düzenleyen bir yönetmelik yayımladı. Yeni uygulamayla, noterliklerde resmi tatillere denk gelmemek kaydıyla cumartesi ve pazar günleri nöbet hizmeti verilecek.



HAFTA SONU NÖBETLERİ YASAL ZORUNLULUK HALİNE GELDİ

Yeni yönetmeliğe göre, noterler hafta sonları nöbet tutacak ve yapılan işlemler, işlemin gerçekleştirildiği tarihten önceki günden devam eden yevmiye numarasıyla kaydedilecek. Nöbet hizmeti bulunmayan tatil günlerinde ise yalnızca vasiyetname düzenleme, onaylama ve gecikmesinde zarar doğabilecek acil işlemler yapılabilecek. Bu işlemlerin tatil gününde gerçekleştirilme nedeni evrakta açıkça belirtilecek.

NÖBETÇİ NOTER SAYISI BELİRLENDİ

Yönetmelikte, nöbetçi noter sayısına ilişkin net kriterler yer aldı.

En az 4, en fazla 20 noterin bulunduğu il merkezlerinde en az bir noterlik nöbet tutacak.

20’den fazla noterin bulunduğu illerde ise toplam noter sayısının en az yüzde 5’i kadar noter nöbet hizmeti verecek.

İlçelerde nöbetçi noterlik uygulamasına ilişkin karar, noter odası ve Türkiye Noterler Birliği’nin görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından verilecek.

NÖBET LİSTELERİ İNTERNETTEN DUYURULACAK

Nöbet listeleri, noter odalarınca asıl ve yedek olarak hazırlanacak. Bu listeler uygulanacağı aydan en az 3 hafta önce Türkiye Noterler Birliği’nin onayına sunulacak. Birlik, listeleri bir hafta içinde onaylayarak internet sitesinde yayımlayacak. Süresi içinde liste gönderilmezse, Türkiye Noterler Birliği doğrudan listeyi hazırlayarak yayımlayacak. Yayımlanan nöbet günlerinde nöbet tutmak zorunlu olacak.

ÇALIŞMA SAATLERİ VE KURALLAR NETLEŞTİ

Nöbetçi noterliklerde çalışma saatleri 09.00–17.00 olarak belirlendi. 12.30–13.30 arası öğle tatili olacak ve bu saatlerde işlem kabul edilmeyecek. Ayrıca kanunda belirtilen durumlarda vekil tarafından yönetilen noterlikler de nöbet sistemine dahil olacak. Tüm işlemler, ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yürütülecek. Öte yandan, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle hafta sonu noter hizmetlerine erişimin artması ve vatandaşların işlem yoğunluğunun azalması hedefleniyor.