GENEL KURUL YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Alanya Şoförler Odası Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, oda üyeleri sabah saatlerinden itibaren sandık başına gitti. Genel kurulda mevcut başkan Velittin Yenialp ile başkan adayı Hakan Arif Karagöz, Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası başkanlığı için yarıştı. Gün boyunca oy kullanma işlemleri sorunsuz şekilde devam ederken, salondaki hareketlilik seçim sürecinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

LİSTELER DİVANA SUNULDU, OYLAMA TAMAMLANDI

Genel kurul öncesinde her iki aday da yönetim ve denetim kurulu listelerini divana sunarak üyelerin bilgisine aktardı. Oylamanın tamamlanmasıyla birlikte sandıklar kapatıldı. Sayım ve döküm işlemlerinin başlamasıyla, odanın yeni dönem yönetiminin sandık sonuçlarına göre belirlenmesi bekleniyor.

SONUÇLARIN KISA SÜREDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Sandıkların kapanmasının ardından gözler sayım sonuçlarına çevrildi. Resmi olmayan ilk sonuçların kısa süre içinde paylaşılması, kesin sonuçların ise divan tarafından yapılacak açıklamanın ardından netleşmesi bekleniyor. Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası'nda yeni dönemin yol haritası, sandıktan çıkacak sonuçlarla birlikte şekillenecek.