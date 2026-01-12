GENEL KURUL ALANYA'DA BAŞLADI

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası'nın 9'uncu Seçimli Olağan Genel Kurulu, Alanya Şoförler Odası Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurula Alanya'daki esnaf odalarının başkanları, oda başkan adayları ile Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası üyeleri katıldı. Genel kurulda, önceki dönem başkanı Velittin Yenialp ile başkan adayı Hakan Arif Karagöz başkanlık için yarışıyor.

YENİALP LİSTESİNİ ÜYELERE SUNDU

Genel kurulda başkan adayı Velittin Yenialp, yönetim ve denetim kurulu listelerini divana sundu. Yenialp'in listesinde yönetim kurulu asil üyeleri Süleyman Hilmi Özdemir, Mahmut Arıkan, Kerim Küçülmez, Yurdal Özkubat, Halil Mecit, Özcan Zencirbağ, Mustafa Tunç ve Selahattin Köse'den oluştu. Yönetim kurulu yedek üyeliklerinde ise Mustafa Apaydın, Mustafa Doğan, Emin Kurt, Behiye Akay, Mustafa Dere, Serhat Şan, Mustafa Boz, Medine Göde ve Davut Coşkun yer aldı. Denetim kurulu asil üyeleri Şükran Salur, Abidin Soylu ve Ünal Güven olurken, yedek üyeliklerde İbrahim Kemal Erdoğan, Telat Kurtçepe ve Bülent Erdem isimleri açıklandı.

KARAGÖZ'ÜN YÖNETİM VE DENETİM KURULU LİSTESİ AÇIKLANDI

Başkan adayı Hakan Arif Karagöz de yönetim ve denetim kurulu listelerini genel kurulda üyelerin bilgisine sundu. Karagöz'ün yönetim kurulu asil üyeleri Bedia Giritoğlu, Yakup Ünlü, Zafer Gürel, Ali Yüksel, Fatih Mehmet Görgülü, Seval İncesu, Mehmet Bayındır ve Mustafa Dernek'ten oluştu. Yedek üyeliklerde Yunus Erdemir, Esra Sezgin Taş, Mehmet Arslan, Emine Işık, Nebi Avcı, Ayşegül Karatepe, Nurallah Bekar, Mehmet Kütürüp ve Kerim Eryörü yer aldı. Denetim kurulu asil üyeleri Burak Kıllı, Kerim Volkan Eren ve Selahattin Köroğlu olurken, yedek denetim kurulu üyeleri Serkan Elmas, Berkay Urgun ve Uğurcan Gündüz olarak açıklandı.

'AMACIMIZ AHİLİK KÜLTÜRÜNÜ YAŞATMAK'

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Süleyman Hilmi Özdemir, bakkal ve bayilerin toplum içindeki yerine dikkat çekti. Özdemir, 'Bakkallar güven esasına dayalı bir meslek icra ediyor. Tüpçüler, evlerimize rahatça girip çıkan, güvendiğimiz insanlardır. Sizler çok değerlisiniz. Sizin için ne yapsak az' ifadelerini kullandı.

'GÖREVE GELDİĞİMİZDE HACİZ MEKTUPLARI VARDI'

2010 yılında göreve geldiklerinde ciddi sorunlarla karşılaştıklarını belirten Özdemir, 'Göreve geldiğimizde tüm üyelerimize haciz mektupları gönderilmişti. Bunun önüne geçtik. Marketler ve bakkallar için dosyalar hazırladık, çözüm ürettik. Bizler üyelerimiz için varız' dedi.

TEKEL KARI VE ZİNCİR MARKET VURGUSU

Tekel ürünlerindeki kar marjlarının düştüğüne dikkat çeken Özdemir, 'Bir dönem yüzde 10 civarında olan tekel karı bugün yüzde 3,8 seviyesine kadar geriledi. Bu konuda esnafın sesi olmaya devam edeceğiz' diye konuştu. Zincir marketlerle yaşanan sorunlara da değinen Özdemir, esnaf yasası ve market yasasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

'BİZ KENDİMİZİ UNUTURUZ, DÜŞKÜNE YARDIM EDERİZ'

Bakkal esnafının toplumsal rolüne dikkat çeken Özdemir, 'Bir yangın çıktığında ilk müdahaleyi market ve kantin çalışanları yapar. Biz kendimizi unutur, düşküne yardım ederiz. Bir baba çocuğuna para veremediğinde, biz o parayı verir ve sonra unuturuz' sözleriyle konuşmasını tamamladı.

RAPORLAR OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Konuşmaların ardından başkanlık divanı oluşturuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları ile bilanço, gelir ve gider hesapları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası'nın yeni dönem yönetimi sandık sonuçlarıyla netleşecek.