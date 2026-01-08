GENEL KURUL ALANYA KÜLTÜR MERKEZİ'NDE YAPILDI

Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen 10. Olağan Seçimli Genel Kurul, sabah saatlerinden itibaren yoğun katılımla başladı. Oda üyeleri sandık başına giderek yeni dönemde kendilerini temsil edecek yönetimi belirlemek için oy kullandı. Seçim süreci boyunca salonda hareketlilik yaşanırken, oy verme işlemleri planlanan süre içerisinde tamamlandı.

1500 ÜYE OY KULLANDI

Genel kurulda yaklaşık 1500 üye oy kullanırken, seçim sonuçları dikkatle takip edildi. Yapılan sayımın ardından mevcut başkan Hüseyin Değirmenci'nin 558 oy alarak yeniden başkanlık görevine seçildiği açıklandı. Başkan adayı Metin Demir ise seçimde 116 oy aldı. Kullanılan oylardan 5'inin geçersiz sayıldığı bildirildi.

DEĞİRMENCİ YENİDEN BAŞKANLIK KOLTUĞUNDA

Seçim sonuçlarının netleşmesiyle birlikte Hüseyin Değirmenci, Alanya Pansiyoncular Odası'nda güven tazeleyerek yeni dönem için yeniden başkanlık koltuğuna oturdu. Genel kurulun ardından salonda oluşan tablo, seçim sürecinin tamamlandığını gösterirken, oda üyeleri sonuçları yakından takip etti.

SEÇİMLER TAMAMLANDI

Genel kurul ve seçim süreci herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona ererken, Alanya Pansiyoncular Odası'nda yeni dönemin de resmen başlamış olduğu kaydedildi. Seçim sonuçlarının ardından oda yönetiminin önümüzdeki süreçte atacağı adımlar merakla bekleniyor.