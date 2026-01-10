RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', otel, pansiyon ve benzeri konaklama tesislerini kapsıyor. Son dönemde yaşanan otel yangınlarının ardından hazırlanan düzenleme ile birlikte, yangın güvenliği konusunda yeni bir sürecin başladığı görülüyor ve sektör genelinde bu sürece uyum sağlanması bekleniyor.



SON TARİH 31 MAYIS 2026

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, mevcut ruhsatı bulunan ancak geçerli itfaiye raporu olmayan tesisler için açık bir takvim belirlendi. Buna göre işletmelere, yangın güvenliği eksiklerini gidermeleri ve gerekli itfaiye raporlarını almaları için 31 Mayıs 2026'ya kadar süre tanındı. Bu sürenin sonunda mevzuata uygun raporu ibraz edemeyen tesislerin işyeri açma ve çalışma ruhsatları herhangi bir istisna uygulanmaksızın iptal edilecek.



TADİLAT SÜRECİNDE FAALİYETLER DURDURULACAK

Yönetmelik, sadece süre tanınmasıyla sınırlı kalmıyor. İtfaiye raporu alabilmek amacıyla yapılacak fiziki imalat ve tadilatlar sırasında, güvenlik riski oluşmaması için tesislerin faaliyet göstermesine izin verilmeyecek. Eksikliklerini tamamlayan ve itfaiye raporunu alan işletmeler ise gerekli işlemlerin ardından yeniden faaliyete geçebilecek.



DENETİMLER SIKIŞIYOR

Yeni düzenleme ile birlikte denetimlerin de artırılması öngörülüyor. Yapılacak kontrollerde, 'Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik' hükümlerine aykırı bir durumun tespit edilmesi halinde, 31 Mayıs 2026 tarihi beklenmeden tesislerin faaliyetten men edilmesi mümkün olacak. Bu kapsamda denetim sürecinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi planlanıyor.



ALANYA'DA YAKIN TAKİP

Turizmin yoğun olduğu Alanya, sahip olduğu yüksek yatak kapasitesi ve sezonluk hareketlilik nedeniyle düzenlemeden en fazla etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor. Yetkililer, Alanya'daki otel ve konaklama tesislerinin herhangi bir sorunla karşılaşmaması için yangın güvenliğiyle ilgili eksiklerini gecikmeden tamamlamaları gerektiğini vurguluyor. Düzenlemenin, Alanya ve Antalya genelinde konaklama tesislerinde can güvenliğinin artırılmasına yönelik bir adım olarak uygulamaya alındığı belirtiliyor.