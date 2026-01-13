İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlü isimlere yönelik uyuşt*rucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Çalışmalar, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ile şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya olduğu belirtildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 2025/280882 CBS sayılı soruşturma dosyası kapsamında işlem yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, şüphelilerin 'kullanmak için uyuştrucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuştrucu kullanılmasını kolaylaştırmak, bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek ile kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak' suçlarından bir veya birkaçını işledikleri yönünde değerlendirme yapıldığı ifade edildi. Soruşturmanın titizlikle devam ettiği bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 8 Ekim 2025 tarihinden bu yana birçok operasyon gerçekleştirildi. Bu süreçte müzisyen, menajer, iş insanı ve kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimlerin ifade verdiği, ayrıca uyuşt*rucu tespiti amacıyla kan ve saç örneklerinin alındığı öğrenildi.

TEST SONUÇLARI KAMUOYUNA YANSIDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra örnek alınarak serbest bırakılan bazı isimlere ait test sonuçları da kamuoyuna yansıdı. Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki'nin test sonuçlarının pozitif çıktığı, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic olarak bilinen Neslihan Damla Aktepe ile Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü'nün sonuçlarının ise negatif olduğu belirtildi. Soruşturmada şüphelilere, 'kullanmak için uyuştrucu bulundurmak', 'uyuştrucu madde kullanımını kolaylaştırmak', 'yer temin etmek', 'fuhuşa teşvik', 'fuhuşa aracılık' ve 'fuhuş için yer temin etmek' suçlamalarının yöneltildiği kaydedildi.



Kaynak: TRT HABER