Alanya'da binlerce esnafı yakından ilgilendiren Alanya Şoförler, Nakliyeciler ve Otomobilciler Esnaf Odası Genel Kurulu tamamlandı. Genel kurulda yapılan seçimlerde, mevcut başkan Ali Akkaya, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden başkanlığa seçildi. Seçimlerde kullanılan oyların sayımının ardından ortaya çıkan resmi olmayan rakamlara göre, Ali Akkaya 1107 oy, başkan adayı Recep Çalış ise 729 oy aldı. Seçime katılımın yüksek olduğu genel kurulda, toplam 2 bin 159 üyenin oy kullandığı bildirildi.

'BU MAKAM HİZMET MAKAMIDIR'

Genel kurulda konuşan Başkan D. Ali Akkaya, oda başkanlığının bir makamdan ziyade hizmet sorumluluğu olduğunu vurguladı. Akkaya konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Burası bir hizmet makamıdır. Hizmet etmek için buradayız ve bu hizmeti yerine getirirken asla mazeret üretmeyeceğiz. Bu oda VIP bir makam değildir; burada önemli olan itibar ve hizmettir. Alanya esnafının itibarını kimse iki paralık edemez.'

'BU ODA ALANYA ESNAFININ EVİDİR'

Odanın geçmişine de değinen Akkaya, 1970 yılında kurulan ve 56 yıllık geçmişe sahip olan Alanya Şoförler Odası'nda bugüne kadar görev yapmış tüm başkanlara, yöneticilere ve personele teşekkür etti. Hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Akkaya, odanın çok geniş bir esnaf kitlesini temsil ettiğini ifade etti.

ALİ AKKAYA'NIN YÖNETİM LİSTESİ

Yönetim Kurulu Asil Üyeler:

Metin Duman

Ali Yılmaz

Mehmet Yüksel

Sait Ersoy

Yunus Görgülü

Ali Şahiner

Yusuf Boz

Talip Azak

Mustafa Yiğit

Hilmi Demirer

Denetim Kurulu Asil Üyeler:

Nuri Yatmaz

Murat Uçmaz

Metin Türköz