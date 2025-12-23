Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında uygulanacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere üçüncü kez bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıya hükümet ve işveren heyetleri katılırken, işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, önceki iki toplantıda olduğu gibi bu toplantıya da katılmadı. Toplantının tamamlanmasının ardından gözler açıklanacak rakama çevrilirken, karar kısa süre sonra kamuoyuyla paylaşıldı.

YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI

Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücreti duyurdu. Bakan Işıkhan, asgari ücretin yüzde 27 zamla net 28 bin 75 lira, brüt 33 bin 30 lira olarak belirlendiğini açıkladı; böylece yeni dönemde uygulanacak rakam resmen netleşmiş oldu.

BAKAN IŞIKHAN'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Vedat Işıkhan, açıklamasında sürecin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:





'Bizler karşı karşıya gelerek, zıtlaşarak değil; ancak yan yana durduğumuzda, birlikte olduğumuzda yol alabiliriz. Bu ülke büyük depremler, dünya çapında pandemi, küresel krizler yaşadı. Şunu açık ve net şekilde ifade etmek istiyorum. Bunca musibete rağmen bugün her alanda büyük oranda toparlanmayı yaşıyoruz. Türkiye ekonomisi sağlamlaştıkça bundan en büyük faydayı da elbette vatandaşlarımız görecektir.

Asgari ücrette de diğer meselelerde de esas olan olan marketlerde, çarşılarda, pazarlarda eriyip gitmemesidir. Asgari ücrette de çalışanlarımızın hakkını ve emeğini enflasyona ezdirmeyecek, işverenlerimizi makul etmeyecek en doğru ve en makul ortak noktada fikir birliğine varmak toplumsal barış ve dayanışma şuurumuz bakımından da hayati öneme sahiptir. Türkiye İşveren Sendikası Federasyonuna, sayın Özgür Burak Akkol'a teşekkür ediyorum. Her koşulda ülkemizin ve milletimizin geleceği için arkamızda duran, bizleri destekleyen ve yolumuzu açan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum.'