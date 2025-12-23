Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş'ın Acı Günü
Türk Hava Kurumu'na bağlı paramotor ekipleri, Kızılpınar Mahallesi açıklarında gerçekleştirdikleri rutin uçuş sırasında deniz kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti, ekiplerin durumu derhal yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİ GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

İhbarın ardından sahil şeridini güvenlik çemberine alan ekipler, ilk kontrollerde yaklaşık 19 yaşlarında olduğu tahmin edilen genç bir kadının hayatını kaybettiğini belirledi, detaylı inceleme ve delil toplama çalışmaları devam ediyor.

DETAYLAR GELECEK....

