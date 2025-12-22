Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nda yeni dönemin yönetim kadrosunu belirleyen seçim süreci sona erdi. Türkiye genelinde aynı gün yapılan oylamalarla birlikte sonuçlar netleşirken, özellikle Akdeniz Bölgesi'nde ortaya çıkan tablo, Alanya turizm sektörünün ortak iradesini ve güçlü birlikteliğini gözler önüne serdi; bu tablo, seçim sonuçlarına da doğrudan yansıdı.

ALANYA'NIN GÜÇLÜ BİRLİKTELİĞİ SANDIKTA TAÇLANDI

Akdeniz Bölgesi'nde konaklama tesislerini temsilen toplam 3 bin 830 seçmen oy kullandı. Antalya genelinde 2 bin 644 seçmen sandığa giderken, Alanya'dan 463 otel temsilcisinin seçimlere katılması dikkat çekti. Rekor düzeydeki bu katılım, bölgedeki yarışta belirleyici olurken, Alanya'nın adayı Hüseyin Gümrükçüler yüzde 53 oy oranıyla diğer adayların önünde yer aldı ve Akdeniz Bölgesi birincisi olarak yönetim kuruluna seçildi. Daha önceki dönemlerde Alanya'yı TGA'da temsil eden Burhan Sili ve Şükrü Cimrin'in ardından Gümrükçüler'in elde ettiği bu sonuç, Alanya turizminin kurumsal temsildeki sürekliliğini de ortaya koydu.

Akdeniz Bölgesi'nden ; Gerçekleştirilen seçimlerle birlikte TGA'nın 18 kişilik yönetim kurulu yapısı da netleşti. Konaklama tesislerini temsilen 12 üye belirlenirken, seyahat acenteleri ile yeme-içme, eğlence ve deniz turizmi tesislerinden 2 temsilci seçimle göreve geldi; kalan 4 üyenin ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Hava Yolları ve İGA gibi kurumlar tarafından atanacağı bildirildi.Akdeniz Bölgesi'nden ; Hüseyin Gümrükçüler, Cengiz Haydar Barut, Ece Tonbul Marmara Bölgesi: Murat Başer, Hediye Güral Gür, Mahir Özbek Ege Bölgesi: Mehmet Tanju İşler, Ercan Torunoğulları Doğu Anadolu: Oktay Aksoy Güneydoğu Anadolu: Deniz Güler İç Anadolu: Murat Yavuz Karadeniz: Metin İnan Diğer Temsilciler: Seyahat Acenteleri: Hüseyin Kurt Yeme-İçme, Eğlence ve Deniz Turizmi Tesisleri: Mehmet Akdağ

Ortaya çıkan bu tabloyla birlikte Alanya'nın TGA yönetimindeki temsili güçlenirken, Akdeniz Bölgesi'nin turizm politikalarındaki söz hakkı da yeni dönemde daha görünür hale geldi.