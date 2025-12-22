Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nda yeni dönemin yönetim kadrosunu belirleyen seçim süreci sona erdi. Türkiye genelinde aynı gün yapılan oylamalarla birlikte sonuçlar netleşirken, özellikle Akdeniz Bölgesi'nde ortaya çıkan tablo, Alanya turizm sektörünün ortak iradesini ve güçlü birlikteliğini gözler önüne serdi; bu tablo, seçim sonuçlarına da doğrudan yansıdı.
ALANYA'NIN GÜÇLÜ BİRLİKTELİĞİ SANDIKTA TAÇLANDI
Akdeniz Bölgesi'nde konaklama tesislerini temsilen toplam 3 bin 830 seçmen oy kullandı. Antalya genelinde 2 bin 644 seçmen sandığa giderken, Alanya'dan 463 otel temsilcisinin seçimlere katılması dikkat çekti. Rekor düzeydeki bu katılım, bölgedeki yarışta belirleyici olurken, Alanya'nın adayı Hüseyin Gümrükçüler yüzde 53 oy oranıyla diğer adayların önünde yer aldı ve Akdeniz Bölgesi birincisi olarak yönetim kuruluna seçildi. Daha önceki dönemlerde Alanya'yı TGA'da temsil eden Burhan Sili ve Şükrü Cimrin'in ardından Gümrükçüler'in elde ettiği bu sonuç, Alanya turizminin kurumsal temsildeki sürekliliğini de ortaya koydu.
YENİ YÖNETİM KURULU TAMAMEN BELİRLENDİ
Akdeniz Bölgesi'nden ;
Hüseyin Gümrükçüler, Cengiz Haydar Barut, Ece Tonbul
Marmara Bölgesi: Murat Başer, Hediye Güral Gür, Mahir Özbek
Ege Bölgesi: Mehmet Tanju İşler, Ercan Torunoğulları
Doğu Anadolu: Oktay Aksoy
Güneydoğu Anadolu: Deniz Güler
İç Anadolu: Murat Yavuz
Karadeniz: Metin İnan
Diğer Temsilciler:
Seyahat Acenteleri: Hüseyin Kurt
Yeme-İçme, Eğlence ve Deniz Turizmi Tesisleri: Mehmet Akdağ
Ortaya çıkan bu tabloyla birlikte Alanya'nın TGA yönetimindeki temsili güçlenirken, Akdeniz Bölgesi'nin turizm politikalarındaki söz hakkı da yeni dönemde daha görünür hale geldi.