ALANYA'DA SANAT SOKAĞA TAŞIYOR

Alanya Belediyesi'nin, vatandaşların kamusal alanlarda sanatla iç içe vakit geçirmesini sağlamak amacıyla başlattığı 'Sokakta Sanat Var' projesi tüm hızıyla sürüyor. Şehrin dört bir yanında oluşturulan sanat noktalarıyla Alanya'nın kültürel dokusuna yeni bir soluk kazandırılması hedeflenirken, projede yer alacak sanatçıların belirlenmesi için jüri değerlendirmesi gerçekleştirildi ve süreç titizlikle yürütüldü.

JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ ALANYA KÜLTÜR MERKEZİ'NDE YAPILDI

Müzik ve farklı sanat dallarını sokakta birebir vatandaşlarla buluşturmak isteyen çok sayıda sanatçı projeye başvuruda bulundu. Sokak sanatçılarının yaşadığı sorunlara da çözüm olmayı amaçlayan proje kapsamında yapılan jüri değerlendirmesi, Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplam 39 sanatçının performans sergilediği seçmelerde jüri, sanatçıları tek tek izleyerek değerlendirmelerini yaptı.

Jüride Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri Ayşe Yakar Anılgan ve İrem Yunusoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Eren Lehimler ile Doç. Dr. Ahmet Mutlu Terzioğlu, Müzik Öğretmeni Demet Terzioğlu, Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar ve Alanya Belediyesi Kültür Sanat Müdürlüğü Sanat Direktörü Zeynep Öçten Çelik yer aldı. Değerlendirme süreci boyunca sanatçıların sahne performansları, sanatsal yeterlilikleri ve sokakla kuracakları bağ göz önünde bulunduruldu.

SEÇİLEN SANATÇILAR 14 AYRI NOKTADA SAHNE ALACAK

Jüri değerlendirmesi sonucunda başarılı bulunan sanatçılar, Alanya genelinde belirlenen 14 farklı noktada sanatlarını sergileyecek. Kentin yoğun olarak kullanılan alanlarında gerçekleştirilecek performanslarla vatandaşların günlük yaşamına sanatın doğal bir parçası eklenirken, sokaklar müzik ve sanatla daha canlı bir atmosfere kavuşacak.

Proje kapsamında sanatın icra edileceği noktalar; Kızılkule önü, Teleferik sonrası Kale yürüyüş yolu, Anıt önü, Sahil Güvenlik giriş bölgesi, Güzel Yalı Caddesi, Başkanlar Parkı, Hacet Meydanı, Damlataş Mağarası önü, Tersane önü, Karayolları Parkı, İskele Karakol civarı, Oba Sanat Sokağı, Oba Yürüyüş Yolu üzerinde üç ayrı nokta ve Meteoroloji karşısı olarak belirlendi. Bu alanlarda gerçekleştirilecek performanslarla Alanya'nın sokakları, sanatın buluşma noktası haline gelecek.