Alanya'da eğitim alanında dikkat çeken bir başarı kayda geçti. Hüseyin Girenes Fen Lisesi öğrencilerinin geliştirdiği güvenlik sistemi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek resmiyet kazandı. Proje, Alanya genelinde liseler arasında patent alan ilk ve tek çalışma olma özelliği taşıyor.

TEKNOFEST BAŞARISI TESCİLLE SONUÇLANDI

'Elektronik ve Mekanik Kilidin Bir Arada Kullanılmasını Sağlayan Bir Mekanizma' adıyla hazırlanan proje, TEKNOFEST 2023'te Sosyal İnovasyon kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde etmişti. Yarışma sürecinin ardından yapılan patent başvurusu kabul edilerek proje, buluş olarak tescillendi. Elektronik ve mekanik kilit sistemlerinin birlikte kullanıldığı çalışmada, özellikle otel oda kapıları ve soyunma dolaplarında anahtar ve kart kullanımının ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Girişlerin yalnızca parmak iziyle sağlandığı sistem, güvenlik ve kullanım kolaylığını bir arada sunuyor.









İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz da sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yılmaz, liseler arasında ilk ve tek patent başarısını gösteren Hüseyin Girenes Fen Lisesi Okul Müdürü Mustafa Vehbi Öz, proje danışmanı öğretmen Ferhat Nalbant ve projeyi geliştiren öğrenci İlke Şahin'i makamında ağırladıklarını belirtti.

EĞİTİM CAMİASINA MESAJ

Yusuf Yılmaz açıklamasında, söz konusu tescilin Alanya genelinde lise düzeyinde alınan ilk ve tek patent olduğunu vurguladı. Başta okul yönetimi olmak üzere projede emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Yılmaz, bu başarının ilçedeki tüm eğitim kurumlarına ilham kaynağı olmasını temenni etti.