Alanya'nın sahil bandında devam eden altyapı çalışmaları sırasında bisiklet yolu yapılmaması tartışma konusu oldu. Önceki dönem Alanya Belediye Meclis Üyesi, iş insanı ve MAKİ Peyzaj Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Arık, sporcu kimliğiyle de tanınan bir isim olarak sosyal medya hesabından konuya dair paylaşım yaptı. Arık, Atatürk Caddesi üzerindeki çalışmaların kentin uzun süredir beklediği ihtiyacı karşıladığını belirtirken, Kargıcak'tan Dinek'e uzanacak kesintisiz bir bisiklet hattı oluşturulması gerektiğini vurguladı:





FİKRET ARIK'TAN ÇAĞRI



Arık paylaşımında, 'Alanya, yılın büyük bölümünde milyonlarca misafiri ağırlayan, aynı zamanda yüz binlerce insanın yaşadığı bir turizm kentidir. Bu kentte yapılan her düzenleme; yalnızca araçlar için değil, Alanya'ya gelen misafirlerimiz ile Alanya'da yaşayan çocuklarımızı, gençlerimizi, yaşlılarımızı ve kadınlarımızı doğrudan ilgilendirmektedir. Bugün modern şehircilik anlayışı, 'önce insan' ilkesini esas alır. Bu ilkenin en somut yansımalarından biri de güvenli ve kesintisiz bisiklet yollarıdır. Bisiklet; çocuklar için özgürlük, gençler için spor ve ulaşım, yaşlılar için sağlıklı yaşam, kadınlar için ise güvenli ve erişilebilir hareket alanı demektir' ifadelerini kullandı.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI VE FIRSATLAR



Arık, Atatürk Caddesi'nde yürütülen altyapı çalışmalarının doğru planlandığında büyük kazanımlar sağlayabileceğini belirterek, eski Atilla Otel ile Alaaddin Otel arasındaki bölümde bisiklet yolu eksikliğinin önemli bir fırsatın kaçırılması anlamına geldiğini vurguladı. Kargıcak'tan Dinek'e uzanacak güvenli bisiklet hattının yalnızca spor yapanlar için değil, kentte yaşayan herkes ve şehri ziyaret eden misafirler için de konfor sağlayacağını ifade etti.





ÇAĞDAŞ ŞEHİR VE TOPLUMSAL SORUMLULUK



Arık, 'Özellikle çocukların ve yaşlıların araç trafiğinden uzak, güvenle hareket edebileceği alanların oluşturulması artık bir tercih değil, toplumsal bir sorumluluktur' diyerek, bisiklet yollarının tamamlanmasının kent için bir gereklilik olduğunu belirtti. Avrupa'daki turizm kentlerinde bisiklet yollarının şehrin vitrini olduğunu hatırlatan Arık, Alanya'da da bisiklet kullanımının artırılmasının hem şehir estetiği hem de yaşam kalitesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

GÜVENLİ VE SAĞLIKLI YAŞAM ALANI



Arık, altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra bisiklet yolunun düşünülmesinin maliyet ve estetik kayıplara yol açacağını ifade ederek, Alanya'nın çocukların bisiklete binebildiği, gençlerin trafikten korkmadan spor yapabildiği, çağdaş bir şehir olarak hazırlanması gerektiğini söyledi.



