Alanya Şoförler, Nakliyeciler, Otomobilciler Esnaf Odası'nın 27. Olağan Genel Kurulu oda binasında başladı. Genel kurulda öncelikle başkanlık divanı oluşturuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gündem maddelerinin görüşülmesinin sonrasında yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları ile bilanço, gelir ve gider hesapları oylanarak oy birliğiyle kabul edildi. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından söz sırası adaylara geçti.





BAŞKAN ADAYIRECEP ÇALI: ''2 YIL PANDEMİ İLE GEÇTİ, 2 YIL ÇALIŞABİLDİK'

Genel kurulda üyelere hitap eden aday Recep Çalış, geçmiş dönem çalışmalarını ve yeni dönem için planlarını anlattı. Çalış, '2018-2022 yılları arasında görev yapma şansı yakalamıştım. Herkesin bildiği bir virüs belasıyla karşı karşıya kaldık. Bu sadece benim değil bütün dünyanın sorunuydu. Bu süreçte ancak 2 yıl canla başla çalışma imkanı buldum. Bu süreçte eleştirilere maruz kaldım. Kimseye kırgın, kızgın değilim. İlaçlama meselesinde çok büyük eleştiriler aldım. Bu ilaçlama için taksi durakları başkanları ile bir araya geldik. Başkaları 50 TL'ye ilaçlama yaptırırken, biz 2 TL'ye yaptırdık. Bizim dönemimizde taksi duraklarında otopark ücreti alınıyordu. Biz bunu kaldırdık. Muhasebe hizmetlerini ayağınıza getirdik. Büyük değerimiz Alanyaspor'un maçlarını lokalimizde izleteceğiz dedik. Bu sözü yerine getirdik. Odamızda hukuk servisi olacak dedik. Bu sözü de yerine getirdik. Niye adaysın diyeceksiniz? 2 yıl pandemi ile geçerken ancak 2 yıl çalışabildik. Kamyoncular sitesi, galericiler sitesi, üyelere çekici hizmeti sunmak, çekici konusunda adaleti sağlamak için, ekspertiz firmaları ile anlaşmak, akaryakıt, servis bakımları, lastik konusunda bölgemizdeki firmalarla anlaşma yapmak, bunları indirimli almak için sizlerin huzurundayız. Bu sözlerin yerine gelmesi için isteğimiz bizlere güvenmeniz. Bizim akşama kadar bu sandıklardan çıkmamız gerekiyor. Bunun için siz esnafımızın oylarınıza ihtiyacımız var' dedi.







MEVCUT BAŞKAN ALİ AKKAYA ÜYELERE SESLENDİ



Recep Çalış'ın konuşmasının ardından kürsüye çıkan mevcut başkan Ali Akkaya, üyeleri selamladı. Akkaya, 'Recep başkanım çok heyecanlısınız. 2 yılın mazereti olmaz. Kimse bu odanın itibarını 2 paralık edemez. Biz ekmek kutusu koyup 2 lira toplamadık. Fotokopi makinesi kiralayıp bunun fotoğrafını paylaşmadık. Odamız 2 bin 159 kişilik büyük bir aileyiz. Her sektörden esnafın sorunlarını çözmek için 4 yıldır bu esnaf için çalıştık, didindik. Odamız Türkiye'de parmakla gösterilen örnek bir oda. Bu genel kurulda esnafımızın kararı önümüzdeki 4 yılı belirleyecek. Biz sizin başkanınız değil, hizmetkarınızız' şeklinde konuştu.



LİSTELER ÜYELERE SUNULDU



Seçimde yarışan adayların listeleri genel kurulda açıklandı. Mevcut başkan Ali Akkaya'nın yönetim kurulu asil üyeleri Ali Akkaya, Metin Duman, Ali Yılmaz, Mehmet Yüksel, Sait Ersoy, Yunus Görgülü, Ali Şahiner, Yusuf Boz, Talip Azak, Mustafa Yiğit ve Hilmi Demirer olarak belirlendi. Denetim kurulu asil üyeleri ise Nuri Yatmaz, Murat Uçmaz ve Metin Türköz oldu.





Diger aday Recep Çalış'ın yönetim kurulu asil üyeleri Recep Çalış, Serkan Özdemir, Adem Kahya, Kerim Ünlü, Şaban Şahin, Hasan Topcu, Ali Barcın, Sait Tıkmak, Hüseyin Yılmaz, Mustafa Erdemir ve Osman İnci şeklinde sıralandı. Denetim kurulu asil üyeleri ise Hasan Okşar, Mevlüt Süvari ve Hakan Çalışkan olarak duyuruldu. Genel kurul oy kullanma işlemiyle devam ediyor.



