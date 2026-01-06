ANTALYA VE ALANYA'DA ULAŞIM ÜCRETLERİ CEP YAKIYOR

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2025 yılının Eylül ayında aldığı karar doğrultusunda toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Alanya dahil olmak üzere Antalya genelinde geçerli olan yeni tarifeye göre toplu taşıma araçlarında tam biniş ücreti 35 TL, öğrenci bileti 15 TL, indirimli bilet 33 TL olarak uygulanıyor. Banka kartı ile yapılan tek binişlerde ise ücret 41 TL'ye kadar çıkıyor. Kullan-at kartın fiyatı 38 TL olurken, aktarma ücreti 7,50 TL olarak belirlendi. Özellikle Alanya'da toplu ulaşımı sık kullanan vatandaşlar için bu rakamlar, aylık bütçelerde önemli bir yük oluşturuyor.

AKDENİZ BÖLGESİNDE EN PAHALI İL KONUMUNA YÜKSELDİ

Açıklanan güncel tarifelerle birlikte Antalya, Akdeniz Bölgesi'nde toplu ulaşımın en pahalı olduğu il haline geldi. Mersin'de tam biniş ücreti 30 TL olarak uygulanırken, Adana'da bu rakam 34 TL seviyesinde bulunuyor. Antalya ve Alanya'da ise tam biniş 35 TL, banka kartı ile biniş 41 TL olarak uygulanıyor. Bölge illeri arasındaki bu fark, özellikle turizm kentlerinde yaşayan ve toplu taşımayı yoğun kullanan vatandaşlar arasında karşılaştırmalara neden oluyor.

VATANDAŞ 2026 ÖNCESİ ENDİŞELİ

Mevcut ücretlerin bile geçim şartlarını zorladığını dile getiren Antalya ve Alanya'daki vatandaşlar, 2026 yılında yeni bir zam yapılması ihtimalinin kendilerini endişelendirdiğini ifade ediyor. Kira, gıda ve diğer temel giderlerin arttığı bir dönemde ulaşım masraflarının da yükselmesinin bütçeleri daha da sıkıştırdığını belirten yurttaşlar, özellikle kalabalık ailelerde aylık ulaşım giderlerinin ciddi rakamlara ulaştığını söylüyor. Vatandaşlar, yeni yıl öncesinde beklentilerinin toplu ulaşıma yeni bir zam yapılmaması yönünde olduğunu dile getiriyor.