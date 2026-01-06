SALDIRI GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgilere göre olay, Şekerhane Mahallesi'nde bulunan ve K.Ç.'ye ait olan berber dükkânında gece saatlerinde yaşandı. Kimliği henüz netlik kazanmayan kişi ya da kişiler, kapalı durumdaki iş yerini silahla hedef aldı. Saldırı sırasında dükkânın kapalı olması, olası bir can kaybının önüne geçerken, iş yerinin cam ve cephe kısmında çok sayıda mermi izi oluştu.

POLİS EKİPLERİ BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Çevredeki vatandaşların silah seslerini duyması üzerine yapılan ihbarla birlikte bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, ilk incelemelerde dükkânda maddi hasar tespit etti. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, polis ekipleri saldırganların kaçış güzergâhlarını belirlemek için çalışma başlattı. Saldırının ardından bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliklerini tespit edebilmek amacıyla çevredeki kamera kayıtlarını detaylı şekilde incelerken, elde edilecek görüntülerin soruşturmaya yön vermesi bekleniyor.

HUSUMET İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Olay sonrası ortaya atılan iddialara göre saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin, iş yeri sahibi K.Ç.'nin daha önce tanıdığı ve aralarında husumet bulunan kişiler olduğu öne sürüldü. Emniyet güçleri, bu iddialar doğrultusunda soruşturmayı derinleştirirken, dosyaya yansıyan bilgiler kapsamında geçmişte yaşandığı iddia edilen olaylar da incelemeye alındı.

DAHA ÖNCE GÖZDAĞI VERİLDİĞİ İDDİASI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında, aynı şahısların daha önce K.Ç.'nin yaylada bulunan evinin önündeki ağaçları keserek tehditte bulunduğu iddiası da emniyet birimlerince değerlendiriliyor. Bu olay ile berber dükkânına yönelik silahlı saldırı arasında bağlantı olup olmadığı araştırılırken, soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü öğrenildi.