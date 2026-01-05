YANGIN ÖĞLE SAATLERİNDE ÇIKTI

Yangın, Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Güllerpınarı Mahallesi Kemal Şuberi Sokak'ta bulunan Kemal Şuberi İlkokulu'nda saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Zemin kattaki bir sınıfta bulunan klima ünitesinden çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede sınıfı sardı ve yoğun duman oluşmasına neden oldu.

EKİPLER KISA SÜREDE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, okul yönetimi ve öğretmenler tedbir amaçlı olarak öğrencileri bahçeye çıkardı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında sınıfta maddi hasar meydana geldi.

ÖĞRENCİLER VE PERSONEL ETKİLENMEDİ

Yangının öğle saatinde çıkması nedeniyle öğrencilerin tamamının okul dışında olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen bazı kişilere ayakta müdahalede bulunurken, herhangi bir öğrenci, öğretmen ya da okul çalışanının yangından etkilenmediği belirlendi.

KAYMAKAM ÖZTÜRK'TEN AÇIKLAMA

Yangının ardından okula gelerek incelemelerde bulunan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Bugün öğle saatlerinde merkezde bulunan Kemal Şuberi İlkokulu'nda bir sınıfımızda klima ünitesinden kaynaklı ufak çaplı bir yangın meydana geldi. Okul idaresinin ve itfaiye teşkilatımızın hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Öğle saati olması nedeniyle öğrencilerimizin tamamı okul dışındaydı. Yapılan kontrollerde hiçbir öğrencimizin, öğretmenimizin ya da çalışanımızın yangından etkilenmediğini tespit ettik. En büyük tesellimiz budur. Yangın söndürme çalışmalarının ardından zarar gören sınıfla ilgili gerekli çalışmalar yapılacak. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, belediyemiz ve itfaiye ekiplerimizle birlikte okulumuzda alınması gereken tedbirler değerlendirilecek ve en kısa sürede eğitim öğretime yeniden başlanacaktır. Tüm öğrencilerimize, velilerimize ve okul idaremize geçmiş olsun.'

OKULDA EĞİTİME İKİ GÜN ARA

Yangın sonrası yapılan değerlendirmelerin ardından Kemal Şuberi İlkokulu'nda bugün ve yarın olmak üzere iki gün süreyle eğitime ara verildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, okulda gerekli güvenlik ve onarım çalışmalarının yapılacağı bildirildi.