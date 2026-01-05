Alanya'da hayırsever destekleriyle tamamlanan eğitim yatırımlarının açılışları için hazırlıklar tamamlandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin'in katılımıyla gerçekleştirilecek program kapsamında, biri özel eğitim olmak üzere iki okul aynı gün hizmete açılacak. Açılış törenlerinin farklı saatlerde ve farklı mahallelerde yapılacağı bildirildi.

MÜSİAD YANIKLAR ÖZEL EĞİTİM OKULU AÇILIŞI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesi tarafından baştan sona yenilenerek özel eğitim okuluna dönüştürülen MÜSİAD Yanıklar Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu'nun açılışı, 6 Ocak Salı günü saat 12.30'da gerçekleştirilecek. Türkler Mahallesi'nde bulunan okulun açılış kurdelesi, Antalya Valisi Hulusi Şahin, ilçe protokolü ve okulun hamiliğini üstlenen MÜSİAD Alanya Şubesi adına Başkan Celil Kara tarafından kesilecek.







HATİCE RABİA TUNCER ANAOKULU AYNI GÜN AÇILIYOR

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci açılış ise Cikcilli Taşbaşı Mevkii'nde yapılacak. Hayırsever Süleyman Tuncer tarafından yaptırılarak eğitime kazandırılan Hatice Rabia Tuncer Anaokulu'nun açılış töreni saat 15.00'te düzenlenecek. Açılışa Antalya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte il ve ilçe protokolünün katılması bekleniyor.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ YUSUF YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Açılış programına ilişkin yazılı açıklama yapan Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, açılış takvimini şu ifadelerle duyurdu:

'Değerli basın mensupları; 6 Ocak 2026 Salı günü Sayın Valimizin, il ve ilçe protokolümüzün katılımı ile ilçemizdeki iki okulumuzun açılış töreni yapılacaktır. Program akışı; 12.30 Yanıklar Özel Eğitim Okulu Açılış Töreni (Türkler Mahallesi) ve 15.00 Hatice Rabia Tuncer Anaokulu Açılış Töreni şeklindedir. Basın mensuplarımız davetlidir. İlginiz için teşekkür ediyoruz.'